Čtyři desítky pracovních míst by mohly vzniknout v nové obchodní zóně, která vzniká v Proseticích. Na louce, která léta zarůstala a sloužila jako černá skládka pro různý odpad, začal vyrůstat nový market, který doplní řada dalších menších obchodů a služeb. Součástí bude velké parkoviště. V současné době stavební firma pracuje na podloží.

Původně se vloni objevily informace, že zde bude stát Billa. Teď už ale je jasné, že půjde o Lidl. Plakáty právě tohoto marketu jsou prezentovány na plotu, který současné staveniště obklopuje. Hotovo má být v létě příštího roku.

„Nejprve to celé vyčistili od náletů, teď tu už několik dnů jezdí bagry a buldozery. Tatrovky sem navážejí nové podloží,“ popisoval muž, který bydlí naproti v panelovém domě. Na stavbu vidí z okna. „Budu to mít kousek pro chleba a salám, už se těším,“ poznamenal senior.

Občané Teplic měli možnost se k záměru výstavby marketu na soukromém pozemku vyjádřit v prosinci před dvěma lety v rámci tzv. zjišťovacího řízení umístění stavby s ohledem na životní prostředí. Diskuse na sociálních sítích tehdy ukázaly, že názory na market jsou v Proseticích naprosto rozdílné. Zatímco jedni by nový obchod přivítali, druzí tvrdí, že je zbytečný.

Obchody na sídlišti nyní provozuje několik asijských prodejců. Funguje tu také Penny. Plán na vybudování nového obchodního centra u hlavní silnice kvitují lidé z přilehlých obcí směrem na Bystřany, kde větší prodejna chybí. „Lidé z Kozlíků, Úpořin, Bořislavi, Žalan, Světic, Nových Dvorů a dalších vesnic musí jezdit na větší nákupy do Teplic. „Zatím pro nás bylo nejblíže Penny, které je ne vždy dobře zásobené. Pokud bude mít nový obchod dobrou nabídku, za mě palec nahoru,“ komentoval vznikající obchod třeba Jaroslav Štemberka z Bystřan.

„Hlavně ať tam udělají bankomat, který nám tu už řadu let chybí,“ přeje si spolu s dalšími obyvateli Prosetic Veronika Gabrielová.

Na Facebooku se už od lidí objevují fotografie stavby. Se záporným textem tam jednu takovou umístil v minulých dnech Roman. „Co to zase je? Kdo to povolil? Nechci už další betonová monstra v Teplicích. Jako by jich tu bylo málo. Takových marketů. Není to zbytečné?“ ptá se v doprovodném komentáři.

Obchodní zóna vyrůstá v Proseticích u hlavní silnice z Teplic do Bystřan, která slouží také jako výpadovka na Ústí a Prahu. V minulých letech se na stejném místě uvažovalo o výstavbě hlídaného parkoviště. Lidé z přilehlého sídliště ale o něj v průzkumu neprojevili zájem.

Vloni zveřejněné zjišťovací řízení vyšlo kladně. Životní prostředí tím trpět nebude. „Záměr je v souladu s architektonickým i urbanistickým rázem okolí. Obdobné využití se předpokládá také u okolních zastavitelných ploch dle územního plánu. Obchodní centrum svým umístěním i orientací doplňuje navrhovanou rozvíjející se strukturu v lokalitě,“ argumentovala vloni Iva Vrátná, která v předloženém návrhu zastupovala developerskou společnost.