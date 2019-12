„Záměr je v souladu s architektonickým i urbanistickým rázem okolí. Obdobné využití se předpokládá také u okolních zastavitelných ploch dle územního plánu. Obchodní centrum svým umístěním i orientací doplňuje navrhovanou rozvíjející se strukturu v lokalitě,“ uvádí Iva Vrátná, která v předloženém návrhu zastupuje developerskou společnost.

Obchodní zóna by měla vyrůst v Proseticích u hlavní silnice z Teplic do Bystřan, která slouží také jako výpadovka na Ústí a Prahu. V minulých letech se na stejném místě uvažovalo o výstavbě hlídaného parkoviště. Lidé z přilehlého sídliště ale o něj v průzkumu neprojevili zájem. V současné době je celý prostor zpustlý. Z části od panelových domů se tvoří v křoviskách skládka.

V nákupním centru investor počítá s parkovací plochou pro stovku aut. Zda ji bude možné využít i přes noc, jak je tomu nyní u nedalekého Penny, zatím není v záměru stanoveno.

Oslovení obyvatelé sídliště v Proseticích nové nákupní možnosti spíše vítají. Všichni se ale shodují v jednom. „Hlavně ať tam udělají bankomat, který nám tu už řadu let chybí,“ vzkázala spolu s dalšími Veronika Gabrielová.

Obchody na sídlišti nyní provozuje pět asijských prodejců. Funguje tu také Penny. Plán na vybudování nového obchodního centra u hlavní silnice kvitují lidé z přilehlých obcí směrem na Bystřany, kde větší prodejna chybí. „Lidé z Kozlíků, Úpořin, Bořislavi, Žalan, Světic, Nových Dvorů a dalších vesnic musí jezdit na větší nákupy do Teplic. Zatím pro nás bylo nejblíže Penny, které je ne vždy dobře zásobené. Pokud bude mít nový obchod dobrou nabídku, za mě palec nahoru,“ zmínil Jaroslav Štemberka z Bystřan.

Názory se různí

Za nesmysl považuje nápad na další prodejnu s potravinami v této lokalitě pan Miroslav z Teplic. „Na Prosetice je tu už dost prodejen. Každý na to může mít svůj názor, ale logicky vzato, je to opravdu nesmysl,“ vyjádřil se ve facebookové diskuzi k tomuto tématu ve skupině Teplice muž, který by raději než pro obchod hlasoval pro bankomat. Pro něj ale v této lokalitě bankovní ústavy zatím nebyly nakloněny. Především pro špatnou pověst, které v minulosti Prosetice zejména kvůli kriminalitě a složení obyvatelstva získaly. Podle místních se to však už na sídlišti změnilo k lepšímu. Naznačují to i komentáře právě ve zmíněné teplické skupině na Facebooku.

Teplice jsou někdy označované jako město nákupních center, právě kvůli jejich vysokému počtu. Přesto zde dál vyrůstají betonová monstra. Pokud investor umístí další obchod na soukromém pozemku, nemůže do toho vedení města příliš mluvit. Musí se však respektovat územní plán. Maximální počet obchodů v Teplicích není daný.

„Je pravda, že pro město naší velikosti zde máme už hodně příležitostí, kde nakoupit. Pokud i tak někdo chce zřídit další prodejní centra, musí to mít určitě dobře spočítané, vycházet z aktuální poptávky a průzkumu. Je to otázka současného trhu,“ komentoval náměstek primátora Jiří Štábl.