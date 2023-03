V nemocnici v Teplicích vás vyšetří na novém CT, stálo téměř 20 miliónů korun

Připomínky a námitky k navrhovanému územnímu plánu může kdokoliv uplatnit do 8. března. Vším se pak budou zabývat zastupitelé města. Formuláře pro uplatnění připomínek a námitek jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Teplice.

Náměstek primátora Hynek Hanza lidem při debatě vysvětloval, že město vychází z plánu udržitelné městské mobility. Navíc v případě Prosetické spojky půjde o silnici s omezením dopravy do 3,5 tuny. „Je to ulehčení pro vás, v rámci dopravy do města a z města. Není to spojka na průtah,“ obhajoval plánovanou novou silnici Hanza. O spojce se mluví v Teplicích už 20 let.

Veřejné představení a projednání návrhu územního plánu se konalo za účasti veřejnosti ve středu 1. března v DK Teplice. Nový územní plán Teplic zahrnuje pozemky pro bydlení, odlehčení dopravy lázeňské části města nebo parkovací domy. V současnosti platí pro Teplice územní plán z roku 2004. Ten už je ale zastaralý.