Na náměstí Svobody v Teplicích se v pátek 4. března lidé sešli na protestním shromáždění proti napadení Ukrajiny ruskou armádou.

Teplice stojí za Ukrajinou. Setkání na náměstí Svobody. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Hluboce soucítíme se statisíci lidmi, kteří museli v prvních dnech války opustit své domovy jen s tím, co se vejde do batůžku. Na happeningu se proto lidé dozvěděli mimo jiné i to, jak konkrétně pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří našli útočiště v Teplicích,“ uvedla organizátorka Nikola Fialová Seifrtová.