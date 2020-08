Jaký bude první školní den v oparu koronaviru? Školy na Teplicku se snaží, aby byl pokud možno stejný jako jindy. Některé ale preventivně sahají k menším opatřením, místy rodičům prvňáčků doporučují roušky a prarodičům, aby zůstali doma.

S doprovodem mohou nastoupit do svých nových tříd prvňáčkové na ZŠ Buzulucká v Teplicích. „Zvažte ale počet. Zároveň žádáme, aby si všichni dospělí, kteří půjdou do tříd se svými prvňáky, nasadili při vstupu do školy roušku,“ uvedla ředitelka školy Milena Hodková.

Většinou s prvňáky na jejich první školní den chodí rodiče, babičky a dědové. Letos však s ohledem na situaci vedení škol prosí, aby s malými dětmi šel do tříd pouze jeden z rodičů, případně dva.

Klasicky hlavním vchodem budou vstupovat žáci do teplické školy Na Stínadlech. Rodiče zde mohou prvňáky doprovodit do tříd nejen 1. září, ale i druhý školní den. Třetí si je pak už vyzvednou třídní učitelky před školou.

O tom, jak zabránit tomu, aby rodiny chodily ve větším počtu a zda by neměli mít rodiče roušky, debatovali i v bílinské škole Za Chlumem. Školní rok tam pro prvňáčky zahájí v tělocvičně. „Rodiče i s dětmi budou vstupovat vchodem ze školního hřiště. V tělocvičně bude připraven program. Pak si učitelky odvedou jednoho z rodičů do tříd a společně proberou administrativu, kterou nebylo možné provést při zápisu. Vzhledem k tomu, že v tělocvičně bude více než 100 osob, je nutné mít roušku. Zahájení v ostatních třídách proběhne ve třídách,“ sdělila ředitelka bílinské školy Barbora Schneiderová.

Poslední týden před zahájením školního roku byl nejprobíranějším tématem nedávno vydaný manuál, který se týká provozu škol během epidemie koronaviru. Jeho součástí jsou hygienická doporučení a návod jak organizovat distanční výuku. Školy třeba musejí mít ve svém areálu vymezenou karanténní místnost. Tam mají být izolovaní žáci, kteří zakašlou či budou vykazovat známky nákazy covid-19. „Jsme na to připravení,“ informovala zástupkyně ředitelky ZŠ Na Stínadlech v Teplicích Alena Fojtíková.

Co ale vnímá v manuálu jako velký oříšek, bude situace, kdy má učitel rozpoznat příznaky nákazy. „Jak stanovit, jestli je to nachlazení nebo něco vážnějšího?“ ptala se. Každopádně podle manuálu mají učitelé postupovat tak, že při každém zakašlání by měli dítě okamžitě izolovat a povolat rodiče k jeho vyzvednutí. „Nemůžeme riskovat, že se od něj nakazí celá škola,“ dodala zástupkyně ředitelky.

Aby toho rodiče některých dětí nezneužívali a nenechávali děti doma bezdůvodně i bez příznaků, se obávají na všech námi oslovených školách. Ukáže až praxe.

Ne všechny školní budovy mají dostatečné kapacity na to, aby bez komplikací vyhověly manuálu. Třeba v bílinské škole Za Chlumem měly problém s vytvořením karanténní místnosti. „Volnou kapacitu nemáme. Určili jsme proto hudebnu školy. Bohužel se tedy nebude využívat ke svému původnímu účelu,“ posteskla si ředitelka Barbora Schneiderová.