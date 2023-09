V pondělí 4. září začal nový školní rok. Do lavic usedla řada dětí poprvé, pro ně i jejich rodiče jde o významný den, který budou mít pravděpodobně navždy v paměti. Podívejte se do galerie prvňáčků z okresu Teplice z jejich prvního školního dne.

Natálka Stružiková, ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou. | Foto: Se svolením D. Stružikové

Šlo vaše dítě dnes poprvé do školy a pořídili jste z významného dne vašeho novopečeného školáčka fotografii, kterou byste se rádi pochlubili? Pošlete nám ji na e-mail teplicky@denik.cz a nezapomeňte připojit jméno vašeho prvňáčka a název školy, do které dochází. Fotografie přidáme do naší galerie.