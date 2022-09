Do obecní školy v Bystřanech se první děti s kornouty začaly trousit krátce před půl osmou hodinou. To v parčíku před Základní školou U Nových Lázní v Teplicích se první malí nedočkavci s kornouty v ruce objevili už před sedmou hodinou. Svého syna sem přišla doprovodit maminka Romana. „Těšil se na to celý týden. Škrtal dny, aby věděl, kdy už to přijde,“ sdělila. Jejímu klučinovi to slušelo. Měl košili a kalhoty. Držel velký kornout napěchovaný sladkostmi.

Večerníčkového Vlka a zajíce měla jako raritu z dřívějších let na obrázku zdobícím kornout Adélka Vágnerová. Nastoupila do školy při Biskupském gymnáziu. „Kornout má po mně. Je 32 let starý. Dříve se dělaly jen velké, takže jsme část vycpali novinami a křupkami, aby nebyl plný jen sladkostí,“ smála se maminka Jana.

I oslavu prvního dne plánují u Vágnerů trochu netradičně. Nikoli cukrárnu 1. září, jak je u prvňáčků obvyklé. Ale návštěvu herničky pro děti až další den. „Adélka se tam uvidí se svými školkovými kamarády, takže to může být vlastně bráno jako taková malá oslava,“ podotknul rodič.

Na přestávku a nové kamarády se těšil do první třídy Ládík Pertl. Rodiče ho i s dědou a babičkou 1. září doprovodili z domovských Bžan do nedalekých Kostomlat, kde je základní škola. „Těšil se o to víc, když mu přišel přímo ze školy zvací dopis,“ dodal jeho tatínek.

V Košťanech překročila poprvé práh tamní školy Leontýnka Růžičková. „Každý den mi volala, za kolik dní už půjde,“ sdělila její babička Brigita. Na první školní den jí ale vycházela šichta v práci. Do školy malou školačku doprovodili rodiče. „Ale až bude volno, tak to spolu dodatečně nějak oslavíme,“ podotkla hrdá babička.

V Bystřanech přišel v doprovodu ředitelky školy přivítat prvňáčky starosta Ivan Vinický. Popřál dětem pohodový rok a předal jim nové knížky, se kterými budou malí školáci pracovat. Rodiče informoval o příspěvku tisíc korun, který obec dává na nákup pomůcek. "Není to v dnešní době žádná velká suma, ale na penál a další pomůcky vám to určitě pomůže," komentoval.

Výuka se 1. září rozjela také ve škole Za Chlumem v Bílině. I tam přivítali řadu nových prvňáků. Vloni na této škole museli řešit problémy s nepřizpůsobivými žáky, kteří šikanovali učitele nejen ve škole, ale i mimo ni. Vedení školy ve spolupráci s městem zavedlo několik opatření, včetně dohledové služby. Ta podle ředitelky Barbory Schneiderové byla přínosem.

Od září s ní ale škola zatím nepočítá. „V současném formátu nebudeme pokračovat, rozhodneme se v září, co dál. Zatím jsme přenastavili pravidla, upravili způsob vlastního dohledu pedagogickými pracovníky,“ konstatovala na začátku nového školního roku ředitelka.