FOTO: Do školy Maxe Švabinského nastoupily čtyři desítky prvňáčků

Do základních škol v Teplicích nastoupilo v pondělí 1. září 546 prvňáčků. Z toho čtyři desítky jich přišly s rodiči do základní školy Maxe Švabinského. Uvítání proběhlo ve venkovních prostorách, odkud si paní učitelky pak děti odvedly do tříd, už bez doprovodu rodičů.

První školní den v ZŠ Maxe Švabinského. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Slavnostní den si užívali prvňáčci i na dalších teplických školách. 85 školáků usedlo do lavic poprvé na Základní škole na Metelkově náměstí. Přivítal je tam náměstek primátora Jiří Štábl. „Jsem rád, že školní rok můžeme začít v podstatě standardně bez nějakých zásadních opatření. Doufám, že trojí otestování nebude pro děti nijak obtížné a prvňáčkům umožní celkem bezpečný start do vzdělávacího systému,“ poznamenal. Dalších 65 prvňáčků přivítal na Základní škole Edisonova v Trnovanech v 8 hodin primátor Teplic Hynek Hanza. „Škola není jen o učení, ale i o kolektivu a kamarádství. Proto je důležité, aby děti, obzvláště prvňáčci, do školy chodili fyzicky nikoliv virtuálně. Věřím, že i učitelé se na své žáky těší a společně se budou potkávat ve svých třídách celý školní rok. Přeji jim, aby je ta každodenní setkávání a vzdělávání co nejvíce bavila,“ řekl k zahájení primátor Teplic. FOTO, VIDEO: Poprvé ve škole. Prvňáčky v ZŠ Edisonova přivítal primátor Teplic Přečíst článek › Město do škol ještě před zahájením školního roku dodalo testovací sady na koronavirus. Po testování v první školní den proběhne další ještě podle nařízení vlády 6. a 9. září.