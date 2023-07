Psí dědečci z Krupky: Jorkšírovi Maxovi bude devatenáct, potomkovi o rok méně

/FOTO, VIDEO/ V říjnu mu bude devatenáct. U člověka nic moc. Ale v psí říši, do které krupský jorkšír Max patří, je to skoro rekord. Svědčí o tom i kolonky v psím očkovacím průkazu, které jsou nakreslené jen do osmnácti.

O psím důchodci Maxovi z Krupky vypráví jeho panička Ivana | Video: Deník/Jaroslav Balvín