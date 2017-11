Psycholog Josef Kovářík: Za výhrůžkami na internetu stojí strach z migrantů

Teplice, Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Deník v seriálu fotografií letošních prvňáčků představil snímek první třídy základní školy v teplických Proseticích. Mezi žáky jsou hlavně děti cizinců. Na školu se snesla sprcha nadávek i výhrůžek.

Soudní znalec a psycholog Josef Kovářík.Foto: Deník / Roček František

Podle ústeckého psychologa a soudního znalce Josefa Kováříka nejde o projev xenofobie, ale důsledek nedůvěry k EU i k politikům tvrdícím, že zastaví nelegální islámský migrační tlak.

Co událost o naší společnosti vypovídá?

Fotografie třídy prvňáčků cizinců by nevzbudila pozornost nebýt politického kontextu. Lidé v Teplicích si sice občas stěžovali na nepořádek v parcích, který způsobili lázeňští hosté z Blízkého východu, ale to je drobný lokální problém. Důvodem internetového vzbouření je obava z nelegální migrace, kterou EU neumí zastavit.

Můžete být konkrétní?

Varováním jsou teroristické útoky cizinců a migrantů žijících v Evropě v 2. a 3. generaci. Ještě větším varováním je vznik islámských ghett v evropských městech jako více méně uzavřených až nepřátelských enkláv. To vyvolává obavy a přepjaté reakce.

Proč se na internetu množí rasistické komentáře?

Napětí způsobuje očekávání, že může být hůře, kdyby k nám začalo přicházet více cizinců a vymezovali se vůči místnímu obyvatelstvu. Vyloženě rasisticky se chová ve společnosti jenom několik málo procent lidí. Podobné to je i s kriminalitou cizinců. Například v Ústeckém kraji jsou problémoví cizinci identifikováni každoročně v rozmezí od 2 do 4 % z počtu odhalených pachatelů. V obou případech jde o nízká čísla.

Některé reakce jsou ale na hranici slušnosti.

Internetové diskuze představují jakousi elektronickou pavlač nebo hospodu. V ní si každý pustí pusu na špacír, jak chce. Kdyby to měl člověk říci do kamery či na oficiálním fóru, řekl by totéž kultivovaným jazykem, nebo jako většina hospodských hrdinů by neřekl nic. Když odfiltrujete z textů hospodskou mluvu, zůstane projev obavy.

Je obava z muslimů racionální, když máme v ČR minimální islámskou komunitu?

Lidé se nebojí muslimů. Bojí se toho, že islamističtí političtí agitátoři z nich udělají totéž, co nacističtí aktivisté ve 30. letech dělali z Němců. Tehdy vzdělaný, technicky vyspělý národ uvěřil Hitlerovi a jeho sebranka vyhrávala volby. Nacisty potom už nikdo z pohodlných západních politiků nezastavil. Lidé se bojí, že se tento scénář bude opakovat.