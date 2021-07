Přístupová cesta a vrata na Pudlák. Dříve vyhledávané koupaliště pro Tepličany kousek za městem, u Újezdečku. Dnes soukromý pozemek, který chátrá.

Mají zde vyrůst rodinné domky, ale zatím se tu nic neděje. Bazén s vodou sousedil s kempem, do kterého jezdili lidé z celé republiky. Dnes tu jsou pouze kamerou monitorovaná a ostnatým drátem obehnaná rezivá vrata. Po chatkách ani památka. Zámkem opatřená brána na sobě nese jasnou informaci, co se tu smí a hlavně nesmí. Smůlu mají sexuchtivé páry, kterým malůvka na zákazové značce jasně naznačuje, co sem nesmí jezdit dělat. Po přístupové asfaltce, po které dříve proudily ke koupališti stovky lidí, dnes tu a tam projedou cyklisté. Vede tudy totiž značená trasa na Barboru. Ale řetězy aut, která se musela v pravoúhlé zatáčce podél betonové zdi vyhýbat stylem, "kdo přijel první, necouval", se tu nekonají.