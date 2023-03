„Už vloni ke konci roku se mi to hodně prodražovalo. A ten nárůst cen v lednu mě odradil. Manželka navaří na tři dny guláš a funguje to taky,“ směje se. Podle něj to má své výhody i nevýhody. Výhodou jsou ušetřené peníze za obědy, nevýhoda je mytí nádobí a další úkony s ohřevem jídla spojené. „Ale člověk si zvykne a může to pro něj být únosné. Chybí mi sice ta pestrost v nabídce, ale když prostě na to není, nelze to udělat jinak,“ říká muž, který je prodavačem v obchodě.