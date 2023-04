„Zalekli se toho,“ vysvětlí senior pozitivní změnu a zahledí se na zařízení, které ukazuje na monitoru okamžitou rychlost projíždějících vozidel a zároveň umí fotit a zaznamenávat přestupky. „Hele, jak zpomalujou!“ upozorní pejskař a ukazuje na auta, která při jízdě z kopce jako mávnutím kouzelného proutku přibrzďují.

Během několika minut jen dvěma autům naskakuje přes 50. „Teď jede jako blázen, a už to vidí…“ komentuje situaci důchodce. Sledovanému autu obrazovka ukáže na začátku 63, ale než mine přechod, řidič rychlost sníží na 35. „Chodím sem často a pozoruji, jak se to zlepšilo. Radar tu má smysl,“ dodává Mostečan.

Podobná situace je v ulicích Josefa Suka, Jana Palacha i Višňová, kde si před radary jen málokdo dovolí porušit předpisy. „Je to dobré v každém případě, protože děti tam chodí do školy,“ oceňuje opatření bývalý řidič Štefan Frlaus.

Výrazný pokles přestupků na místech se stacionárními radary zaznamenal i sousední Chomutov, kde ještě před pár lety byly běžné stovky vyměřených pokut denně. „Dnes jsou to v řádech jednotek,“ sdělil ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda.

Předpověď, že drtivá většina řidičů si na novinku zvykne a na rizikových místech se zvýší bezpečnost dopravy, se podle ředitele vyplnila. Dva radary mají stojany na čtyřech místech a mohou rychlost měřit střídavě v ulicích Písečná, Blatenská a Palackého, která je tepnou města a před sedmi lety tam zkušební měření za týden ukázalo na 36 tisíc přestupků. To už ale neplatí. „Obraz dopravy při příjezdu do Chomutova je úplně odlišný od předchozích let. Ten efekt byl bezezbytku naplněn,“ zhodnotil ředitel vliv měření na provoz. Nyní město chystá koupi třetího radaru.

Někteří řidiči radary ve městech kritizují. „Je to o ničem. Jen tím straší řidiče. Jakmile radar zmizí, lidi zase začnou jezdit rychleji,“ řekl 48letý Roman z Mostu. „U škol je ale radar v pořádku,“ dodal uznale řidič, který už musel několikrát zaplatit minimální pokutu 700 korun za mírné překročení rychlosti u školy na mostecké Palachovce. „Zrovna takové blbé místo. Jedu seshora od aquadromu, odbočím doprava, mám třicet, šlápnu na to, protože pospíchám, a pak si všimnu, že je to moc. A když jedu znova stejnou cestu, udělám stejnou chybu. Když nebudu v napětí a dám tomu volný průběh, naučím se to a bude to v pohodě,“ uvedl řidič.

Pomáhá i přenosný radar

Pravděpodobnost odhalení nyní v Mostě stoupla, protože rychlost aut projíždějících u mosteckých škol a školek hlídá městská policie s novým přenosným radarem, který obsluhuje strážník. Toto zařízení doplňuje stacionární radary a strážníkům umožní operativně zjišťovat rychlost i na jiných místech, kde měření rychlosti požadovali místní obyvatelé.

„Naším primárním cílem není vybírat pokuty, ale přimět řidiče dodržovat předepsanou rychlost u škol, a neohrožovat rychlou jízdou chodce, zejména děti,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Nový přenosný radar má oproti původnímu modernější systém, který umí pořizovat kvalitnější fotografie. Ty pak slouží jako důkazní materiál v případném správním řízení. Radar také reaguje rychleji a dokáže lépe analyzovat rychlost i v hustém provozu. Umí vyhodnotit rychlost vozidla během sekundy a dosahuje na vzdálenost jednoho kilometru. Městská policie ve spolupráci s Policií ČR nyní vytipovala šest míst pro měření rychlosti a další místa budou přibývat.

Policie ČR měří vlastními radary a nejvíce přestupků na Mostecku odhaluje hlavně na silnici I/27 mezi Mostem a Litvínovem, na úseku I/13 u Matyldy, v ulici Pražská mezi Vtelnem a Benediktem a na sedleckém kopci na I/15. Policisté letos v lednu například u Matyldy naměřili jednomu řidiči 174 kilometrů za hodinu, i když měl jet nejvýše devadesátkou. „Za takové překročení rychlosti hrozí řidičům ve správním řízení pokuta do 10 tisíc korun a až roční zákaz činnosti,“ sdělil mluvčí mostecké policie Václav Krieger.