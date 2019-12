Že se hlásí do semináře a bude studovat teologii, řekl Radomír Kuchař doma právě na Štědrý večer. Maminka to podle jeho slov oplakala, ale tvrdila, že není nešťastná. Prostě ji na tom něco dojalo.

Jak se z vás vlastně stal kněz?

Prostě tudy šla cesta. Chtěl jsem učit (maminka je učitelka) a podělit se o to, co jsem zhruba ve svých dvaceti objevil v křesťanství. Když jsem tehdy znovu objevil kostel, potřeboval jsem se o to s někým podělit a říct, jak je to silné a důležité a bezva. Takže když přišla nabídka od Salesiánů, tehdy byl představeným Benno Beneš, který tady v Teplicích dlouho působil, tak jsem neváhal a řekl ano, protože mi to dávalo smysl. Ve skutečnosti jsem vlastně řekl: „Tak jo.“ A to dvakrát. Na otázku, zda chci být salesiánem a pak zda chci být knězem. Samotného mě nenapadlo o to usilovat. A jsem rád, že jsem tak odpověděl. I když ani mně se nevyhnula krize středního věku, kdy jsem si říkal, jestli to má smysl.

Je předvánoční doba, co pro vás z osobního i církevního života znamená vánoční období?

Vánoční období znamená nejdříve úsilí o to, aby všechno okolo vánočních oslav dobře dopadlo, abychom pokryli všechny bohoslužby, abych na nic a na nikoho nezapomněl, což se mi stává a potom také příležitost oslavit Narozeniny s velkým N. Narozeniny toho, kdo rozdělil čas tak významně, že od jeho narození počítáme svůj letopočet.

Jaký je, pokud vůbec existuje, rozdíl mezi významem a oslavami Vánoc pro jednotlivé církve?

Možná největší rozdíl je ten kalendářní, který časově posouvá Vánoce u pravoslavných věřících. Jinak si myslím, že i oni a křesťané ostatních křesťanských církví slaví Vánoce podobně a liší se jen v konkrétních bohoslužebných zvyklostech. Pokud jde o význam, věřím, že všichni křesťané chápou význam narození Pána Ježíše Krista a co to pro ně znamená. Že je to překročení propasti, kterou člověk svým hříchem vytvořil a kterou se Bůh rozhodl přemostit tím, že poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby za nás vzal naše viny na sebe. To je ten největší dar, který si o Vánocích připomínáme. A proto si také dáváme dárky. Nejlépe svůj čas a osobní blízkost. To je nad všechny balíčky pod stromečkem.

Vzpomenete si na Vánoce, které pro vás byly výjimečné?

Vzpomínám si na Vánoce, kdy jsem doma řekl, že se hlásím do semináře a že budu studovat teologii. To byly asi trochu jiné Vánoce. A udělal jsem to na Štědrý večer. Maminka to oplakala, ale tvrdila, že není nešťastná. Prostě ji na tom něco dojalo.

Už víte, jak a kde letos strávíte Štědrý den?

Tak, to vím naprosto přesně. V salesiánské komunitě strávíme Štědrý den s předstihem a sice v neděli 22.12., protože na skutečný Štědrý den máme celkem 9 bohoslužeb pro Teplice a kostely v okolí.

Jak vůbec prožíváte Štědrý den? Dáváte někomu dárky, smažíte kapra, máte nazdobený stromeček?

V salesiánské komunitě se snažíme o prožívání ducha rodinnosti a tak se naše Vánoce neliší od běžných rodin. Takže máme štědrovečerní večeři, máme kapra, bramborový salát, někdy stromeček, jindy ozdobené větvičky, dáváme si dárky.

Pro lidi jsou Vánoce svátky klidu, faráři mají naopak v tento čas napilno. Co všechno jste musel stíhat?

Pro nás přípravy na Vánoce začínají vlastně už v Adventu, což je období před nimi. A tam patří duchovní obnova farnosti, zajištění zpovědní služby, návštěvy nemocných, pro mne ještě zajištění vánoční bohoslužby ve věznici. Především jsme museli vytvořit rozpis bohoslužeb. Je to podobné, jako když mají na obchodech napsán vedle obvyklých otevíracích hodin ještě přesný rozpis na vánoční sváteční dny. A to musíte vymyslet, vytisknout, zalaminovat a vyvěsit to do všech sedmi kostelů, i tam, kam běžně nechodíme. Vyřešit se musí adventní věnce, stromečky a jejich nazdobení, úklid kostelů, kdo kdy a kde bude hrát a zpívat při bohoslužbách. A také zajistit Betlémské světlo a umožnit lidem, aby si pro ně mohli přijít a odnést si je domů. Je zajímavé, jak se tato tradice uchytila a jak je oblíbená. O to se starají naši skauti. Připravit si pak ještě promluvu, aby byla srozumitelná a přínosná i pro lidi, kteří běžně do kostela nechodí, to už je jen třešnička na dortu.

Dodržuje doma nějaké vánoční tradice?

V komunitě žádné zvláštní tradice nemáme. Zpíváme koledy. To je tak asi všechno. Žádné lití olova a házení střevícem. Pokud rozkrojíme jablko, tak jen proto, abychom ho snědli.

Co je podle vás hlavním smyslem Vánoc? Myslíte, že si ho lidé v dnešní uspěchané době uvědomují?

Optimisticky si myslím, že ano. Že je to křesťanství v nás přítomno, protože jsme se narodili v krajině, kde na každém kroku můžeme vidět nějaký kříž, kostel, boží muka, sochu světce, křížovou cestu nebo klášter. Na koncertech zní často sakrální hudba, na obrazech v galeriích vidíme výjevy z Bible, na hradech a zámcích jsou kaple. Je těžko se tomu vyhnout , i když si to třeba moc neuvědomujeme.

Ve věznici musí být tohle období pro vězně těžké…

Když přijdou Vánoce, najednou víme, co pro nás znamenají lidé tvořící naši rodinu. Zvláště, když s nimi nemůžeme být, což jasně vidím právě ve vězení, jak je to pro ty kluky těžké. V tom případě se dají Vánoce spíše přežít než prožít. Pokud ale s našimi blízkými jsme, tak nás to vždycky dostane. A i když třeba ta rodina nefunguje, tak si říkáme, jaké by to bylo, kdyby fungovala a jsme z toho naměkko zase jinak.

Máte nějakou radu, jak zůstat v radosti i po Vánocích, kdy se po odpočinku musejí lidé vracet zase do svých zaměstnání?

To máte, jako když přijdete promrzlí a zmoklí do vyhřáté místnosti, kde najdete lidi, které máte rádi, pookřejete, něco pojíte, popijete, zahřejete se přátelskou atmosférou a horkou polévkou. Najednou nemyslíte na tu zimu, ze které jste přišli. Když pak odejdete zase ven, můžete na všechno zapomenout a jen se soustředit na to, jak to studí a jak vás to tam v tom sněhu nebaví. Nebo si můžete odnést z té atmosféry něco s sebou a když to studeně zafouká, tak se ohřát v tom svém vnitřním pelíšku, který v sobě máme všichni a tam se ve vzpomínce setkat s těmi, se kterými je vám dobře. Pak třeba zjistíte, že tam zase není taková zima a že to není tak hrozné, jak jste si mysleli. Někdy vidíme a prožíváme to, co čekáme že uvidíme a zažijeme. Abychom to uměli měnit k lepšímu, to bych přál všem, kdo se po Vánocích vracejí do svého všedního života. Aby už najednou nebyl všední, ale prosvětlený těmi vánočními světly, dárky a setkáními. Mohlo by to vydržet do jara a pak už je zase teplo a blíží se dovolená. To už se dá vydržet a vždycky je na co se těšit.

Proč jsou podle vás kostely nejvíce plné právě o Vánocích?

Ten vánoční příběh o narození v chudobě a z lásky oslovuje. Je tam dítě, což normálního člověka dojme a má snahu ochraňovat, pomáhat a mít radost z toho, že může být u toho, jak se z toho malého človíčka stává osobnost objevující a naplňující možnosti, které v sobě má už od svého počátku. A když je tam ještě řeč o obdarování a lásce, málokdo tomu odolá.

Věřících v Česku stále ubývá. Je podle vás, nějaký recept, jak vrátit lidi do kostela?

To je na nějakou studii a složitou odpověď. Mohu říct svou zkušenost z Teplic. V Teplicích žije asi 50 tisíc obyvatel. Na nedělních bohoslužbách jsme při posledním sčítání (letos na podzim) napočítali 251 účastníků. Je to na 50 tisíc hodně nebo málo? Před pěti lety to bylo kolem 300. Takže bychom řekli, že úbytek se nám nevyhnul. Ale z těch napočítaných je více než polovina těch, kteří se ve farnosti aktivně zapojují a své křesťanství prožívají ne jako soukromou věc, ale společnou snahu být k užitku i pro své okolí. A přicházejí lidé, kteří se chtějí nechat pokřtít nebo chtějí pokřtít své děti a při tom se dozvědět něco o svých křesťanských kořenech a hodnotách. Máme být kvasem a solí. A když je ve vánočce kvásku hodně, pak z něj pálí žáha. Když je hodně soli, tak se to nedá vůbec jíst. Asi by nás křesťanů mělo být tolik, aby z nás nikoho žáha nepálila a abychom pro ostatní byli stravitelní.

Co byste popřál lidem ve vánočním čase?

Aby zažili v tom všem blázinci aspoň trochu pokoje a radosti. Aby našli nějaký pevný bod ve svém životě, o který by se mohli opřít a na který by se mohli spolehnout. Pro nás křesťany je to Boží láska, kterou o Vánocích zvlášť silně prožíváme přes všechnu tu romantiku a sentiment. A taky aby se nebáli mít rádi sebe a druhé.

Radomír Kuchař

• Ostravský rodák se k osobní víře propracoval až v Brně, kde vystudoval strojní fakultu na VUT a pracoval v konstrukční kanceláři.

• Začal studovat teologii v rámci salesiánské rodiny a po revoluci ve studiu pokračoval na KTF UK. Po vysvěcení působil na VOŠ Jabok, byl kaplanem v Praze Kobylisích a farářem v Praze Bohnicích.

• Od roku 2012 začal navštěvovat vězně ve VZ Praha Ruzyně. V Teplicích působí jako farář a jako vězeňský kaplan ve věznici Bělušice. V Teplicích není jen pro farnost děkanství Teplice, ale také pro farnost trnovanskou a šanovskou. Navíc po duchovní stránce pečuje ještě o Modlany, Kostomlaty, Světec a Křemýž.