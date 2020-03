V teplickém okrese rakovina postihuje spíše ženy než muže. U řady z nich dokonce opakovaně. To je také případ 54leté Milušky, která měla dvakrát nádor ve střevech.

„Jednou v roce 2004, pak znova po třech letech,“ říká žena z Teplic. To, že měla rakovinu, si ale příliš nebere. „Žiju dál běžným životem. I v době, kdy jsem byla nemocná, jsem si to nijak moc nepřipouštěla. Nechtěla jsem se utopit v depresích,“ směje se.

Na nádor lékaři přišli poté, co se žena nechala vyšetřit kvůli přetrvávajícím střevním potížím. „Pak to šlo rychle. V teplické nemocnici mi domluvili operaci v Praze. Po ní jsem ještě absolvovala chemoterapie už tady u nás. Chodila jsem týden na injekce, pak jsem měla vždy tři týdny na odpočinek. Takto se to opakovalo půl roku,“ líčí Tepličanka.

Byť se jedná o aktivní ženu, v době chemoterapie optimismem příliš neoplývala. „Byla jsem bez nálady a hlavně hodně unavená. Nic mě nebavilo,“ přiznává.

První nádor se lékařům podařilo úspěšně odoperovat. Žena se po léčbě a rekonvalescenci vrátila zpět do zaměstnání. Docházela na kontrolní vyšetření. Po třech letech při jednom z nich pro ni neměl doktor dobrou zprávu. Rakovina se do střev vrátila. „Tentokrát jsem z toho ale měla už vítr. Řekli mi totiž, že to mám v místech, která se velmi složitě operují a výsledek může být nejasný,“ přidává do příběhu druhý díl trablů Miluška.

Opět musela na operační sál, znovu ji čekala chemoléčba. Naštěstí s dobrým koncem. „Jsou tam fakt kapacity, zvládli to na jedničku,“ děkuje do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vše se podařilo dotáhnout do úspěšného konce a dnes už na léta boje o život vzpomíná s úsměvem. „Hodně mě nad vodou držel můj manžel,“ přidává žena.

Nenápadná boulička

Takovou životní kliku, jaká potkala Milušku, ale před lety neměl 67letý elektrikář Antonín z Teplic. Udělala se mu malá boulička na mandlích. Občas pobolívala, což ale muž neřešil. Když se po roce začalo místo na krku rychle zvětšovat, zašel k obvodnímu lékaři. Následné vyšetření ukázalo na rakovinu v pokročilém stádiu. A na více místech v těle. Do měsíce pan Antonín zemřel.

Výzkum léčby této zákeřné choroby se podle odborníků posunuje neustále dopředu, byť malými krůčky. „Objevují se nové léky i postupy léčby a jejich kombinací se prodlužuje přežití,“ řekl v lednu na kongresu Prague Onko ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, radiační onkolog David Feltl.

V Česku však skokově přibývá lidí, kteří už se sice jednou vyléčili z rakoviny, po čase jim ale v těle vyrostl druhý nádor. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se najde takových pacientů více než 7600 ročně. To je skoro pětina všech lidí, kteří se s rakovinou potýkají. Přitom ještě na přelomu tisíciletí to bylo jen kolem pěti až sedmi procent. Vůbec nejčastěji se druhý nádor objevuje v močovém měchýři, ledvinách a střevě.