Nejdřív motocykly, až potom teprve auta. Jedním z iniciátorů původních motocyklových závodů byl Alois Dvořák, tehdy jako student gymnázia. „Bylo to trochu v ilegalitě, protože jsme v začátcích neměli ani potřebná povolení. Přesto jsme to uspořádali. Startovalo se ze dvora gymnázia výjezdem do Alejní ulice. V Zelené ulici, kde tedy ještě nestály panelové domy, byl volný prostor. Tam jsme měli dovednostní soutěže. Říkali jsme tomu Junior Rallye Mladá Fronta,“ vzpomíná současný teplický právník na svá studentská léta.

Teprve až po letech, kdy se mladí gymnazisté rozprchli z Teplic na studie do Prahy, převzal iniciativu Aloisův jmenovec Jiří Dvořák a společně s dalšími pod hlavičkou AMK Svazarmu vykřesal z malé akce každoroční republikovou automobilovou soutěž Rallye Sklo Union Teplice. Ta se pak řadu let konala na Teplicku jako součást mistrovského seriálu.

Když se řekne Rallye Teplice, vyvolává to v lidech vzpomínky na čísly polepená dunící závodní auta. „Chodili jsme s tátou do Drahkova. Byla tam taková pěkná vracečka. Stávalo se, že tam závodní auto zavrávoralo a skončilo v příkopu. Dnes už to místo nepoznáte, je tam pěkná silnice, podél které stojí řada vilek,“ řekl Petr Slaný, který k závodní trati chodil koukat na rychlá auta s tatínkem jako malý kluk.

Třeba v roce 1984 se mistrovská rallye pod záštitou Svazarmu a také tehdejšího Rudého práva jela v dubnu. Byl to 11. ročník závodního seriálu ČSSR. „Na počest oslav svátku pracujících, z pověření Rady motorismu ústředního výboru Svazarmu, pod patronací redakce Rudého práva, koncertu Sklo Union, stranických a státních orgánů okresu Teplice,“ píše se na úvodní stránce programu, který pořadatelé závodu tehdy vydali jako brožuru.

Závodilo se od ranních hodin až do pozdního večera. Čas se měřil na uzavřených úsecích, které závodníky zavedly do čtyř okresů. Kromě Teplicka na Mostecko, Litoměřicko i do ústeckého regionu. „Někde nám šli na ruku více, jinde jsme měli postavit trati problém. Nakonec se to ale vždycky nějak udělalo a závod se odjel. Bylo to hlavně o času,“ vytahuje ze vzpomínek vedoucí trati rallye Alfred Hyský. Ve zmíněném roce 1984, jehož program závodu má redakce k dispozici, závodní auta během dvoudenní akce najela po okreskách 500 kilometrů. Polovina z toho byly měřené úseky. „Třeba v oblasti Horní Krupky a Fojtovic auta doslova létala. To byla náročná část trati,“ uvádí bývalý vedoucí traťového úseku závodu. Jeho manželka byla u technických přejímek. Často na plochách u fotbalového stadionu na Stínadlech nebo na náměstí Svobody u radnice. Právě tam byly přehlídky závodních aut.

Zavzpomínat na Rallye Teplice budou moci lidé v Teplicích v sobotu 25. června. Bývalý komisař a nadšenec pro veterány Milan Vobruba na tento den připravuje akci nazvanou Legendy Rallye Sklo Union Teplice. Výstava závodních aut, která si v dřívější době musela na měřených tratích poradit se zatáčkami na okresních silničkách v našem regionu, bude v sobotu dopoledne na náměstí Svobody. Vložená rychlostní zkouška po šedesátikilometrovém okruhu vyjížďkové trasy závodu v Krušných horách bude v zatáčkách z Oseka na Dlouhou louku. V Teplicích je start z rampy na náměstí v 11.30 hodin.