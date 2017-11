Rasistické komentáře pod fotografií prvňáků začala šetřit teplická policie

Teplice - Na základě podnětů z médií se případem nenávistných komentářů směřovaných na prvňáky prosetické školy zabývá od pondělí policie.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

"Prověřování dané věci povedeme v několika liniích. Konkrétní kroky ale v průběhu vyšetřování sdělovat nebudeme," konstatoval mluvčí policie Daniel Vítek.

Jde o to, že pod sdílenou fotografií uveřejněnou v rámci celorepublikového seriálu Deníku nazvaném Moje první školní tablo, se lidé v komentářích na různých facebookových skupinách vyjadřovali s rasistickým podtextem k dětem na snímku.

Slavnostní fotografie v rámci projektu Deníku zobrazovala první třídu základní školy v Proseticích s tím, že na ní byly kromě českých šesti a sedmiletých dětí také romští a arabští školáci. Hrůzné komentáře posílaly například děti do plynu. „Třída plná teroristů, tam by sednul granát,“ i to se objevilo pod fotografií prvňáčků.

Podle Vítka kriminalisté zatím nikoho za vulgární až xenofobní výjevy vůči dětem neobvinili. Mluvčí v úterý nekomentoval ani konkrétní útočné komentáře v sociálních sítích ohledně likvidace školy. Nevyjádřil se ani k případným zavedeným opatřením ve škole.