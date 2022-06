V Teplicích funguje už rok takzvané RE-USE centrum. Lidé sem můžou odnést nepotřebné, avšak stále použitelné věci. Výměnný bazar funguje v areálu společnosti Marius Pedersen, v prostoru u sběrného dvora.

RE-USE centrum v Teplicích, aktuální nabídka k červnu 2022. | Foto: Robin Röhrich

Za dvanáct měsíců si občané města už zvykli využívat tuto městskou službu, která je zdarma. Podle primátora Teplic Hynka Hanzy tím pomáhají omezit množství odpadu, který by zbytečně skončil na skládce. V RE-USE centru si o tom vedou statistiku. "Celkem tu nějakou věc předalo 395 lidí, 341 lidí si z nabídky vybralo a nějakou věc odebralo. A 36 lidí se přišlo podívat, co by se hodilo, ale odešlo tzv. s prázdnou," zmínil mluvčí města Robin Röhrich. Aktuální nabídku věcí najdete na stránkách města Teplice.