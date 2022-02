Dosavadní fungování si pochvaluje primátor Teplic Hynek Hanza. „Je to rychlý způsob, jak se zbavit drobností. Věc bezplatně předáte obsluze a ta ji v RE-USE centru uloží. Kdokoliv, komu se bude hodit, si ji tam pak může opět zdarma převzít. Drobné věci se tak vracejí do oběhu a nestane se z nich zbytečně odpad, dokud skutečně nedoslouží,“ vyzdvihl.

Druhá šance pro nepotřebné věci. V Teplicích otevřeli re-use centrum

RE-USE centrum se nachází u vjezdu do sběrného dvora v Úprkově ul. 3120. Provozní doba je shodná se sběrným dvorem, tedy: Po-Pá 8-18 hod. a So 8-14 hod. Začátkem roku došlo v RE-USE centru ke generálnímu úklidu, nyní je sdílený kontejnerový bazar opět plně k dispozici. A je potřeba ho naplnit. „Aktuálně je zde k dispozici sportovní taška, aktovka do školy a nebo také několik kousků nádobí,“ přiblížil mluvčí města.

Využít služeb takového centra by mohl Jiří Hanák z teplické části Trnovany. Bude na jaře vyklízet půdu v domě u babičky. "A tam se vždy najdou nějaké poklady. Objednám si kontejner, ale pokud mi bude líto něco vyhodit, tak to dám na stranu a případně bych nabídl jiným lidem," říká.

RE-USE centrum otevřelo město Teplice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Místo, aby skončily v popelnicích, čekají nepotřebné věci z domácností ve sběrných kontejnerech na dalšího zájemce. V Česku fungují takovéto veřejné bazary už šestým rokem a stále jich přibývá. Třeba v Brně plánují na principu opětovného využití věcí otevřít rovnou celý obchod i s dílnou. Teplice jsou jedním z mála měst na severu Čech, kde něco podobného funguje.

Jaké věci ReUse centrum bere? Co tam mohu odvézt?

V každém případě to musí být věci funkční. ReUse centra obvykle přijímají:

kuchyňské nádobí (hrnečky, talíře, hrnce, plechy),

nářadí,

sportovní potřeby,

hračky,

knihy, CD a gramodesky,

umělecké předměty,

dekorace do domácnosti,

hudební nástroje,

hodiny a budíky,

kočárky a autosedačky,

kufry a tašky.