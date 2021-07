Stagnující teplické muzeum je dál bez pevného vedení. Do nového konkurzu se znovu přihlásil exnáměstek bývalého hejtmana a kontroverzní krupský starosta Zdeněk Matouš (dříve ČSSD, Lepší Sever). Současné vedení hejtmanství v čele s ANO ho po předchozím, údajně zpolitizovaném konkurzu nechalo šéfovat muzeu jen měsíc. Noví politici vypsali další výběrové řízení, ale prakticky se stejnou komisí, která předešlé hlasování potvrdila. Teď se radní rozhodli konkurz zrušit a jedním dechem se rozloučili s šéfem odboru kultury, který obě výběrová řízení připravoval.

Politici o tom mluvili po své středeční radě před novináři. „Dohodli jsme se, že konkurz zrušíme a do konce roku vypíšeme nový,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Připustil, že za rozhodnutím stálo vítězství Zdeňka Matouše, muže bez muzejní praxe a obviněného z podezřele levného prodeje nemovitostí z majetku Krupky, kde starostuje. Vadil prý ale i malý počet uchazečů. Přihlásili se jen tři lidé.

Matouš: „Nehlásil jsem se natruc“

Komise radě znovu nedoporučila jmenovat Radka Spálu, který teplické muzeum vedl dříve. Matouš získal od komisařů čtyři hlasy a zvítězil. Rozhodnutí radních i s odůvodněním se mu nelíbí.

„Já přece nemůžu ovlivnit, jestli se tam přihlásí deset lidí nebo jeden,“ řekl. „Splnil jsem všechny předpoklady. Jestli vypíší výběrové řízení a pak ho zruší jen proto, že nemají rádi Matouše… To hraničí se zneužitím pravomoci,“ dodal.

Radní ale dost možná nečekali, že se Matouš do konkurzu přihlásí znovu. Jako by to udělal natruc. „Mně osobně řekl, že se nepřihlásí. Ale bylo to samozřejmě jeho právo,“ řekl Řehák. „Vyzvali mě k tomu zaměstnanci muzea, přátelé, i ti političtí, a rodina. Viděli to jako křivdu,“ zdůvodnil svůj krok Matouš.

Skončil i šéf odboru Šrejber

S jedním hlasem nyní skončil jako druhý 38letý historik Jakub Jareš, který spolupracuje s řadou muzeí a působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Řehák u něj přesto sondoval, jestli by post vzal. Jareš to ale odmítl. „Legitimita mého jmenování by byla nízká. Navíc jsem ztratil důvěru v to, že vedení kraje ví, kam mají jeho muzea směřovat,“ vysvětlil. Podle Řeháka to ale nakonec nebylo na pořadu dne, většina z radních stejně chtěla nový konkurz.

Teplické muzeum má i s dalšími příspěvkovými organizacemi v kompetenci krajský odbor kultury a památkové péče. Jak ve středu oznámili radní, jeho vedoucí Adam Šrejber skončil, údajně po dohodě. Podle informací Deníku byl ale spíše „odejit“ hlavně kvůli poslednímu konkurzu. Řehák to nechtěl komentovat. Za ukončením Šrejberova angažmá podle něj stálo víc věcí. Také na jeho místo vypíše kraj výběrové řízení.

Průběh posledního konkurzu považuje Řehák za svou politickou chybu. Připustil, že jeho přípravu podcenil. Je otázka, kolik uchazečů se přihlásí do dalšího z výběrových řízení na vedoucí post kulturní instituce v režii kraje. Kontroverze s nimi spojené trvají roky i přes poslední velké vystřídání garnitury. Týkaly se i galerií v Litoměřicích a Lounech.