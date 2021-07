/VIZUALIZACE/ Do tří let rozdělila Správa železnic přeměnu historického vlakového nádraží v Teplicích. Za modernizaci, která proběhne za provozu, zaplatí podle odhadu minimálně 800 milionů korun.

Vizualizace, jak by mohlo vypadat vlakové nádraží Teplice v Čechách po opravě. | Foto: Správa železnic ČR

Jako první má letos na podzim přijít na řadu fasáda a střecha části výpravní budovy. „Záležet bude na průběhu stavebního řízení i délce výběrového řízení na zhotovitele stavby. To vypíšeme v letních měsících,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová. Zajímali jsme se blíže o ten projekt. Máme fotky, jak to vypadá v bývalých bytech nádražáků, v horních patrech nádraží. Je to tam takový vybydlený holubí dům.