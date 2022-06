Někde město bude dělat pouze povrchy, jinde se do země nejprve zakousnou bagry vodařů a plynařů. „Ne všude ale půjde o celé ulice. Uzavírky budou někde pouze částečné, podle naplánovaných investičních prací. Některé práce jsou v režii města, jiné si dělají z vlastního podnětu vodárenské společnosti,“ zmínila k investicím do ulic v lázeňském městě Šárka Marešová z investičního oddělení teplického magistrátu.

V Teplicích se například připravte na prázdninové omezení v Alejní ulici. Práce ze strany města na opravě chodníků a silnice tu podle Marešové už začaly. To hlavní přijde v červenci a srpnu. Podle informací z registru smluv si město objednalo v Alejní ulici práce v úseku od ulice Čs. Dobrovolců až po obchodní centrum Galerie. Včetně úprav zastávek. Ze zveřejněné smlouvy mezi Teplicemi a dodavatelem prací vyplývá, že do zmíněného projektu v Alejní nateče přibližně šest miliónů korun. „Práce tu budou za provozu ulice. Uzavírky budou podle postupu prací pouze částečné,“ podotkla Marešová.

To neprůjezdná zůstane přes prázdniny Jugoslávská ulice, v úseku od křižovatky s ulicí Novoveská po křižovatku s ulicí Pařížská. Probíhá tu rekonstrukce komunikace včetně výměny veřejného osvětlení. Hotovo by mohlo být do října.

Šárka Marešová upozornila také na práce, které budou probíhat v dalších týdnech v prostoru u Červeného kostela v části Trnovany. „V návaznosti na rekonstrukci přechodu, která tu už proběhla,“ poznamenala vedoucí investic města.

Omezení provozu lze očekávat přes prázdniny také v Akátové ulici na Letné, v ulici Hálkova se bude upravovat parkování.

Vodaři pracují v ulici Vojanova. Mění se tam dožilý poruchový vodovod a popraskaná kanalizace pro přibližně 60 napojených obyvatel dotčené lokality. Původně zde byl termín do konce května, ale na základě dohody mezi městem a vodárenskou společností s ohledem na postup prací byla uzávěra ulice prodloužena do konce července. „Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, ve kterém si Severočeská vodárenská společnost (SVS) naplánovala celkem 12 staveb v celkovém objemu 91,39 milionu korun bez DPH,“ zmínil mluvčí SVS Mario Böhme.

Do poloviny srpna je plánována rekonstrukce horkovodu ve Svojsíkově ulici, kousek od teplické nemocnice. Sekce zveřejněných uzavírek na portálu krizového řízení Ústeckého kraje připomíná motoristům v Teplicích běžící částečnou uzavírku v lokalitě u restaurace Teplické Výslunní, v ulici Horská (překop komunikace po polovinách u schodů) a Pestalozziho cesta (od p.p.č. 373/7 k p.p.č. 480/2). Důvodem je pokládka kabelů vysokého napětí. Termínově je to zde naplánováno do konce prázdnin.

Plánovaná pro letošní rok, na práce přes léto, je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě ulic Litoměřická, Mostecká, Lounská. V režii vodařů. Podle zakázky zveřejněné v registru smluv se tu počítá v etapách s pracemi až do září příštího roku. Pak přijdou na řadu ještě úpravy komunikací, ale už v režii města Teplice.