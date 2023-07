FOTO, VIDEO/ Stovky lidí se ve čtvrtek 13. července zúčastnily slavnostního otevření zrekonstruovaného zámku Mirošovice u Hrobčic na Teplicku. Návštěvníci netajili dojetí i nadšení. Ještě před dvěma lety byla kulturní památka ruinou a málokdo věřil v obnovu. Obci, která zámek převzala v katastrofálním stavu, se však podařilo cenný historický objekt z 16. století zachránit.

Náročná rekonstrukce stála 64 milionů korun, z toho padesát milionů poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které chce dávat tento nevšední projekt za příklad dobré praxe v oblasti oživování opuštěných a zdevastovaných budov. Ze zámku bude komunitní centrum se zázemím pro kulturní akce, spolky a drobné podnikání.

CO SE DÁLE DOČTETE:

* ohlasy návštěvníků na opravený zámek

* průběh slavnostního otevření po rekonstrukci

* jak probíhala rekonstrukce zámku Mirošovice

* státní podpora na využití brownfieldů je potřebná

* z historie zámku Mirošovice

„Jsem úplně uchvácena,“ řekla Deníku po prohlídce zámku 73letá Jaromíra Paterová z Mirošovic, která se do vísky přistěhovala před 43 lety. Pamatuje, jak v zámku byl ještě krámek, jenže pak se zbortila střecha a propadly stropy a opuštěný objekt zpustl. „Dostalo se to do úplně nejhoršího stavu a my čekali, že přijedou buldozery a všechno srovnají se zemí. Vůbec jsme už nepočítali s tím, že se toho někdo ujme. Ale pak se toho chopila paní starostka,“ uvedla dojatá seniorka.

Slzy v očích nedokázala potlačit ani starostka Hrobčic Jana Syslová, která měla s místostarostkou Janou Čapkovou odvahu a vůli rekonstrukci prosadit v zastupitelstvu a dotáhnout záchranu zámku do úspěšného konce, který řada lidí neočekávala. „Je to obrovská satisfakce. Je to ohromné, neuvěřitelné, prostě pohádkové,“ svěřila se Deníku starostka se svými pocity před slavnostním otevřením zámku.

Otevření doprovázel program

Významnou akci trvající až do noci doprovázely koncerty a oživlá historie s herci Divadla v Pytli Petra Stolaře, které návštěvníky provedlo všemi etapami vývoje zámku. Prohlídka s programem pro nejstarší občany Hrobčicka a pro pozvané hosty začala ve 14 hodin, kdy poprvé přijel vůz s prezidentem T. G. Masarykem. Dvě hodiny po divadelní animaci požehnal zámku kněz, zazněly proslovy a došlo k přestřižení pásky.

Na otevření zámku dorazili i zástupci stavební firmy, ministerstva, Národního památkového ústavu, teplického muzea a starostové z širokého okolí.

Záchrana původních omítek z období renesance

Zdroj: Deník/Martin VokurkaZámek byl prakticky bez údržby využíván do roku 1992, kdy se dostal do havarijního stavu. Generální rekonstrukce začala 18. června 2021 a trvala téměř přesně dva roky. Stavebníci zachránili i původní renesanční omítky a vzácný pískovcový portál z doby kolem roku 1300. „Je to malý zázrak,“ shrnul obnovu Daniel Přibyl, jednatel stavební společnosti ISTAR, která zakázku vyhrála a zámek dala dohromady.

Petr Očko ze státní agentury CzechInvest označil obnovu téměř zaniklého zámku za výjimečný a úžasný počin, který se zrealizoval v krátké době a je inspirujícím příkladem houževnatosti místní samosprávy. „Je to věc, kterou budeme dávat za příklad,“ dodal Očko.

Zámek splňoval definici brownfieldu, takže obec mohla požádat o dotaci z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstva průmyslu a obchodu. Bez ní by se realizace projektu nemohla uskutečnit.

Opravený zámek je podle starostky darem Hrobčicka krásné krajině Českého středohoří a příkladem pro kultivování uhelné oblasti pod Krušnými horami. Nájemce kanceláří a dalších prostor určí výběrové řízení, které obec plánuje vyhlásit na podzim. Na zámku by mohla vzniknout i restaurace se sálem nebo obchod se smíšeným zbožím, kanceláře či řemeslné dílny. „Kdo tomu nevěří, ať tam za tím běží, v Mirošovicích, v Mirošovicích, tam je dobře…,“ zpívala během slavnosti staročeská kapela Šrum-Šrum z Mostu, která vzdala vesničce hold písničkou složenou pro otevření zámku.

Podpora brownfieldů

Podle ministerstva příklad zámku Mirošovice ukazuje, že státní podpora na využití brownfieldů je potřebná. V Ústeckém kraji tyto dotace pomohly například Obrnicím pro vznik nového areálu technických služeb, Strupčicím na opravu bývalých jatek nebo Litoměřicím na obnovu kasáren pod Radobýlem pro potřeby podnikání a na rekonstrukci areálu místního pivovaru.

Na území Ústeckého kraje se podle dat agentury CzechInvest nachází na 500 brownfieldových lokalit, které na své oživení teprve čekají. „Stávají se tak zajímavými rozvojovými plochami nejen pro obecní projekty, ale také pro přímé zahraniční investice. Díky blízkosti německého trhu a industriální historii patří Ústecký kraj mezi investory nejžádanější regiony Česka,“ uvedlo ministerstvo.

Zámek Mirošovice

Původní tvrz rytířů Mirošovických vznikla v polovině 14. století. Kolem roku 1554 byla pozdně gotická stavba přestavěna v renesančním stylu. V roce 1668 se stali majiteli zámečku Lobkowiczové. Třípodlažní budova se využívala až do 20. století, poté však byla komunistickým režimem znárodněna a zámek postupně chátral zhruba 70 let. Lobkowiczové se svého restitučního nároku vzdali. Poslední částečnou rekonstrukci zde v roce 2006 provedlo sdružení Kampanila z Malhostic, kterému zámek patřil. Opravili ale pouze střechu věže, protože na víc neměli peníze. Žádosti o dotace nevycházely, tak se se spolkem dohodla obec a objekt převzala pod svá křídla. Připravila projekt, získala stavební povolení a vše se rozjelo.