Zdroj: DeníkStarý most dělníci shodili, pilíře pro nové přemostění řeky Bíliny jsou už částečně patrné. Silnice je ale stále neprůjezdná. I když dělníci na staveništi zrovna nejsou, zůstává opuštěné místo pod neustálým dohledem kamer dodavatele stavby.

K zemi půjdou dva mosty - přes řeku Bílinu a také ten přes koleje. Ústecký kraj je jako investor nechává nahradit novou konstrukcí. „Kvůli zajištění bezpečnosti provozu je nutná náprava velmi špatného technického stavu,“ informoval k tomu mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Práce jsou rozložené do dvou fází, a to pro každý most zvlášť. Investice dohromady přesáhne 70 milionů korun. Bourání mostu přes řeku odstartovalo na začátku srpna. Podle Volfa by práce měly skončit nejpozději v únoru 2022. Termín realizace od předání staveniště je 28 týdnů. Druhý most ve Rtyni, který na stejné komunikaci vede přes železniční trať, chce kraj opravit v letech 2022 až 2023.