Smutný rekord. Lidé o senátní volby na Teplicku projevili nejmenší zájem v historii. Volební účast 9 % v druhém kole dokonce klesla až na téměř polovinu nevelké bilance z roku 2018. Ze 100 tisíc voličů se jich do souboje mezi Hynkem Hanzou (ODS) a Zdeňkem Bergmanem (SEN 21) zapojilo pouze 9000, přičemž polovina z toho přišla hlasovat v Teplicích. Druhé kolo se konalo o uplynulém víkendu, novým senátorem za okres Teplice se stal Hynek Hanza.

Dosavadní účasti při 2. kole senátních voleb na Teplicku



1996 – 26 %

2000 – 23 %

2006 – 19 %

2012 – 19 %

2018 – 16 %

2020 – 9 %

Na velmi nízké účasti se podepsal nezájem KSČM, jejíž členové jinak patří k těm s dobrou docházkou. „Doporučili jsme v druhém kole nehlasovat. Náš nepostupivší kandidát Oldřich Bubeníček uvedl, že by asi ani jeden z kandidátů o hlasy komunistů nestál,“ sdělila Deníku tajemnice strany Jitka Hanousková.

Polovinu z celkového počtu 9000 hlasů za celý okres přinesli do uren v pátek a sobotu voliči v Teplicích, kde oba kandidáti žijí a pracují. Hanza tu oproti prvnímu kolu téměř zdvojnásobil procentuální rozdíl od Bergmana. V prvním kole mezi nimi bylo 9 %, v druhém už 15 %. Hanzovi tu coby primátorovi nejspíše přáli voliči ANO neúspěšné Zuzany Schwarz Bařtipánové. Jednak mu sama oficiálně vyjádřila podporu, jednak má ANO v Teplicích v rámci komunální politiky koaliční partnerství právě s ODS.

Nejdisciplinovanější voliči jsou v horách. Na Moldavě přišlo 27 %, což je nejvíce v celém okrese. V druhém Mikulově to bylo 23 %, navíc zde došlo také k remíze mezi oběma kandidáty 50 na 50, přičemž v 1. kole o pětinu hlasů vyhrál Hanza.

Naopak nejméně voličů přišlo v Hostomicích. Smutných 45 lidí z téměř tisícovky volby oprávněných obyvatel. I zde si oba adepti na post senátora rozdělili své příznivce skoro rovným dílem.

Podle politologů za nezájem může i fakt, že senátorskými volbami lidé nijak přímo neovlivní složení vlády. „To v očích veřejnosti váhu Senátu určitě hodně snižuje,“ řekla rozhovoru na toto téma v Českém rozhlase politoložka Vladimíra Dvořáková. „Navíc celé tři roky po vzniku samostatné ČR jsme se bez Senátu klidně obešli,“ zdůraznila.

Vítěz i poražený považují Senát za důležitou instituci. „Proto jsme také do těch voleb šli,“ shodli se. Úspěšný Hanza navíc vidí jako velmi vhodnou vzájemnou kombinaci postů senátora a primátora. „Podle mě se tyto funkce dobře doplňují. Politika na pozici primátora se dá dobře přenášet do návrhů zákonů. Vnášet do toho přímou praxi. Je potřeba, aby v senátorských zákonech měl významnou stopu střet s běžným životem,“ míní primátor Teplic.

Nově zvolený senátor svoji převahu nad Bergmanem z prvního kola uhájil i v druhém, kdy získal 57,17 % hlasů. Šanci ale neměl ve Bžanech, kde je prakticky doma Zdeněk Bergman. Před 60 lety se tam narodil a jeho jméno napříč obcí žije dodnes.

Na samotném uspořádání Senátu volby na Teplicku nic významně nezmění. Rozložení sil bude platit až do podzimu, kdy se v říjnu spolu s krajskými uskuteční řádné senátní volby na třetině území republiky. Teplicka se letošní podzimní senátní volby týkat nebudou. Hanza se totiž ujme senátního mandátu po složení slibu na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.