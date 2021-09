V Teplicích proběhne v sobotu 4. září druhý ročník jógové akce Pes hlavou dolů. Opět půjde o příjemné setkání a naladění příznivců jógy v areálu Sokola Trnovany. Chybět nebude vegetariánské občerstvení, jógové pomůcky a oblečení ke koupi.

Teplický jógový festival pořádá Iva Jonášová, která se józe věnuje už řadu let. Začít s jógou podle ní může člověk prakticky kdykoliv, v jakémkoliv věku. „Pro nováčky je vždy nejtěžší souboj s vlastní leností. Pak s egem, když se při společných lekcích porovnávají s jinými okolo. Není to ale o žádném soutěžení. V józe se nehraje na to být lepší nebo soupeřit o to, kdo je nejlepší,“ říká vyznavačka tohoto typu cvičení.

Akci v Teplicích připravuje s dalšími lektorkami, které budou až do podvečerních hodin nabízet v rámci festivalu různě náročné lekce. Festival je pojmenovaný podle jedné z pozic jógy. Pes hlavou dolů je relaxační pozice, kde se úžasně uvolní tělo, protáhne celá páteř. Vstupenky na teplickou akci jsou k dispozici online. Program zahájí meditační koncert na tibetské mísy.

Letos bude festival trochu jiný. Kromě známých teplických lektorek přijedou i hosté. Účastníci si vyzkouší jógovou terapii, do lekcí pořadatel zapojí i filozofii. Zajímavým zpestřením bude lektorka Marie Meera Karanath, která se před lety vdala do Indie a se svým manželem vedou v jihoindické Kérale ášram, tedy jógové centrum. V roce 2007 absolvovala jednoroční kurz jógové terapie u svého budoucího indického manžela.

„Od té doby se snažím společně s ním žít a šířit moudrost jógy a jógové terapie. V roce 2009 jsme se rozhodli přestěhovat do jižní Indie a tam jsme společně založili charitativní organizaci Arsha Yoga Gurukulam, která má za cíl šířit poslání jógy mezi místní prosté lidi, kteří jinak nemají šanci k józe přičichnout. Ve svých hodinách nekladu důraz na fyzickou náročnost cvičení, ale spíše na osobní prožitek každého z lidí na hodině, který bude dozajista zcela rozdílný,“ říká o sobě.

Letos půjde už o druhý ročník festivalu. Vloni ho společně s dalšími založila Iva Jonášová. Józe se věnuje desátým rokem a snaží se ji praktikovat opravdu každý den. „Jógu jsem studovala v Čechách u Jany Smažíkové, v indickém Rishikeshi a v současné chvíli pokračuji u Sri Dharma Mittry z New Yorku. Věřím v to, že jen prožité a odpracované se počítá,“ uvádí. Na festivalu povede lekci Dharma jógy pro „starší“ začátečníky a mírně pokročilé jogíny.

Co je jóga

Jóga v původním konkrétním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení znamená obnovení spojení individuálního Já (Átman) s univerzálním Bytím (Paramátman). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: připoutat, spojit, sjednotit, jednota nebo ovládnout.

Zdroj: wikipedie