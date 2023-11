Jestli tu nakonec fabrika vyroste, to záleží na standardních povolovacích procesech, které se už rozběhly. Kolos, kde by mohlo pracovat přes tisíc lidí, by měl vyrůst v stávajícím lehkém průmyslovém parku. Uvolnit prostor by mu ale měla i část okolních lesů. Ačkoli energetici s těžaři mluví o moderním podniku bez ekologické zátěže i na nejbližší okolí, lidé z Dukly si logicky kladou otázky, jak to tu v reálu bude vypadat. Dalšího brouka do hlavy jim nasadily poslední zprávy, že Geomet nevyloučil výkup jejich domů.

Podle ankety starostů jsou lidé z Teplicka proti fabrice na lithium v Dukle

Marcela Paulíková má jasno. „Nechceme vykupovat. My vůbec nechceme, aby to tu stálo,“ říká žena, která do Újezdečku přišla s manželem až nedávno z Teplic a několika koňmi, pro které by jinde těžko hledala dostatečně velký pozemek.

Většina lidí odsud jsou naopak starousedlíci a bydlí tu dlouhé desítky let. Od doby, kdy tu stojí nyní vesměs rekonstruované hornické dvojdomky. Osadníci, které reportér Deníku oslovil, většinou také nechtějí závod a ani se stěhovat pryč. „My nechceme odsud, my se tu narodili. To stejné soused,“ prohlašuje přes plot Karel Jirák.

Názory na případný výkup domů se různí

Spolu s dalšími oslovenými lidmi z Dukly nemá pan Jirák příliš pochopení pro vysvětlování Geometu, že jinde než v obydlené zóně, například v blízkém lomu Kohinoor, postavit závod nelze. „Hledají nejlevnější cestu, udělat to tady na Dukle,“ myslí si senior, který si prý uvědomuje podobně jako další osadníci, že lithium je strategická surovina. Ale vadí mu, že s místními nikdo o budoucích záměrech příliš nemluví. Prý je to celé tak trochu o nich bez nich.

Nejspíš řídkou výjimku mezi místními představuje Jiří Maršíček. „My jsme slyšeli, že nám to odhadnou a za dvojnásobek té odhadní ceny to odkoupí. Kdyby to tak bylo, tak jim to dáme a jedeme pryč,“ říká postarší muž s tím, že s „mladými“ by šla i 90letá panímáma, která v Dukle bydlí přes 70 let. „Než to mít tady za barákem… Moje žena chtěla mít vždycky dům podle vlastních představ. Tak ho vymrskneme a je to,“ dodává s úsměvem pan Maršíček.

Jiná žena z Dukly dokonce slyšela o nabídce: odkup za trojnásobek odhadu.

Vjezd do osady.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Podobné úvahy, dokonce opřené o konkrétní nabídky, jsou však zatím předčasné. Podle mluvčího energetiků Geomet nejedná o výkupu domů a ani se nikde nepohybuje zástupce ani žádný obchodní partner, který by to lidem nabízel. „Možný výkup jsme pouze do budoucna nevyloučili,“ upozorňuje Roman Gazdík s tím, že v Geometu i ČEZu obecně vládne přesvědčení, že se v případě postavení závodu podaří vybudovat taková opatření, která účinně sníží jeho možný dopad na okolí.

Dukla je relativně daleko od mateřského, hustěji obydleného Újezdečku. A je to z ní kousíček do lesa, který vede k rozlehlému jezeru.

Průzkum k lithiu na Teplicku. Může přinést práci, lidé se ale bojí o krajinu

Úplná idyla tu ale nyní také není: dopoledne každou chvíli přejede kamion do průmyslového areálu. Podle osadníků jich je nejvýš 20 za den, a kdyby tu neinstalovali zpomalovací pruhy, byl by provoz ještě nenápadnější. Skutečný klid je až mimo tuto silnici, fakticky na návsi i s hřišťátkem. Tady člověk chápe, že se odsud lidem nechce.