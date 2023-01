V Teplicích mají ples města tradičně jako charitativní. Výtěžek vždy putuje na podporu neziskových organizací ve městě. Nejinak tomu bude letos. Kam konkrétně peníze půjdou, rozhodnou radní a požehnat to musí zastupitelstvo. V rámci teplického večera se hosté mohou těšit například na Big Band teplické konzervatoře, vystoupení tanečního klubu Collective či ukázky z repertoáru Tanečního divadla Teplice. Uvidíte přehlídku Ateliéru Moravec a bude retrodiskotéka v baru. V programu je také projekt Lepší večer Antonína Moravce, případně vystoupení Styl Dance Teplice. Pro ženy, které na ples přijdou, je tradičně připravená kytička. "Je to milá pozornost, kterou před časem zavedl tehdejší primátor Jaroslav Kubera. Pro mě milá povinnost," říkal vloni při rozdávání květin za město Teplice Hynek Hanza. Letos by se této společenské události měl ujmout nový teplický primátor Jiří Štábl.

Už v sobotu 21. ledna se bude konat 28. reprezentační ples města Bíliny. "Kromě dobré společnosti, tance a přátel, bude na radničním bále fotokoutek a bohatá tombola," slibuje vedení Bíliny, pro které je účast na plese prestižní společenskou událostí. Podle informace z bílinské radnice bude letos mimořádná tombola o krásného vyřezaného orla, který vznikl vloni na bílinském řezbářském plenéru. Majitele orla vylosuje v průběhu plesu Markéta Kalivodová, vedoucí pečovatelské služby v Bílině. Výtěžek z tomboly půjde na kluby důchodců v Bílině. K tanci bude na bílinském plese hrát skupina Windiband. Vstupenky na bál jsou za 250 Kč.

Město Krupka společně s Průmyslovou zónou Krupka pořádají společenský ples 4. února. I v tomto případě stojí vstupenky 250 korun. O hudební zábavu se postará skupina Alibi. Ples se bude konat v prostorách MC Koloseum.

V Teplicích stojí za zmínku například ještě Lázeňský ples, který se bude konat v pátek 20. ledna v prostorách Krušnohorského divadla. Moderovat ho má herec a zpěvák Roman Vojtek. V programu je zařazený zpěvák Václav Neckář. Zahraje Severočeská filharmonie Teplice, taktovkou ji bude řídit dirigent Charles Olivieri-Munroe. Těšit se můžete také na módní přehlídku Nadi Moravcové a další hosty, kteří přispějí k plesové zábavě.