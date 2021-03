Mělo jít o pravidelný report, nakonec z toho byla bilance: v pondělí 22. března šéf ústecké Masarykovy nemocnice Aleš Chodacki krajským zastupitelům sdělil, že složil post koordinátora očkování pro Ústecký kraj.

Krajský koordinátor očkování Aleš Chodacki zastupitelům oznámil, že rezignoval | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Lékař své rozhodnutí příliš neozřejmil. „Je to z osobních důvodů,“ řekl. Nahradí ho nový člověk. „Mělo by to být co nejdříve,“ ujistil hejtman Jan Schiller (ANO), kterého Chodackého rezignace příliš neudivila. A to vzhledem k dlouhodobé kritice vakcinace v kraji: například že nejsou dávky pro praktiky nebo že se v některých centrech očkuje příliš a jinde málo. „Tlaky opozičních politiků, ale i občanů byly tak velké, že se to nedalo ustát,“ zmínil Schiller.