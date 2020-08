Novou jednosměrku na náměstí Svobody v Teplicích řidiči nerespektují. Především tedy místní, kteří tudy byli zvyklí řadu let projíždět. Za využití nepovolené zkratky zatím padají od městské policie stokorunové pokuty. „Pokud to ale bude pokračovat, přitvrdíme,“ vzkazují strážníci. Pár metrů jízdy v zákazu může přijít až na dva tisíce korun.

Auta smí od 1. července jezdit pouze ve směru od Galerie podél Fontány. Značka s jednosměrkou je na kruhovém objezdu u domu kultury a platí až do protilehlého rohu na křižovatku u pošty. „Prvních 10 dnů jsme tam měli hlídky každý den. Upozorňovaly řidiče, kteří přehlédli novou značku. To bylo zatím bez pokut. Nyní už strážníci provinilce za vjetí do zákazu finančně trestají,“ uvedl ředitel Městské policie Teplice Michal Chrdle.

Aby na novinku na centrálním náměstí v Teplicích řidiče více upozornili, umístili sem strážníci v první dny červenobílé kužely jako dočasnou překážku pro odbočení. Dlouho tam ale nevydržely. „V noci přijel pán autem, naložil si je a odvezl. Z kamerového záznamu jsme zjistili, o koho jde. Kužely už máme zpět,“ přidal Chrdle historku.

Zákaz nerespektují ani ti, kteří vyjíždějí z pěší zóny v Krupské ulici, ve které je ráno do 10 hodin povolené zásobování. Odjíždějící dodávky odbočují do protisměru na kruhový objezd, místo aby s nimi řidiči pokračovali rovně podél radnice.

Nová jednosměrka má především snížit hustotu dopravy.

V pátek odpoledne tudy ale projelo několik řidičů opačným směrem. „Připadal jsem si, jako bych jel špatně já, když proti mně jela auta. Lidi na zákaz prostě kašlou,“ komentoval aktuální situaci řidič Ladislav Pačovský.

Strážník Štěpán Kocourek v prvních dnech nové dopravní úpravy na náměstí jen během 20 minut napočítal 15 motoristů, kteří špatně odbočili, protože jezdí tzv. poslepu. „Mají naučenou trasu a na značky nekoukají,“ říkal.

To, že je nová jednosměrka u obchodních center na náměstí Svobody, nevěděl ani Pavel Novák z Prosetic. „Ještě jsem tam o prázdninách nejel. Pravdou je, že bych si asi ani nevšiml,“ uvedl.

Od Alejní ulice se auta dostanou buď k poště, nebo za obchodní centrum Galerie, kudy se dá náměstí objet. Důvodem opatření města je zajištění větší bezpečnosti chodců v návaznosti na pěší zónu. Po téměř celém obvodu jsou parkovací místa. Chodci tu přecházejí silnici v různých částech. Dopravní situace bývá nepřehledná.

O dopravním řešení už několikrát debatovali zastupitelé. Různá řešení navrhovali například Zdeněk Bergman z Volby pro Teplice nebo před ním ještě zastupitelé Zdeněk Kettner a František Podroužek z SPD.

Komplexní řešení dopravy souvisí také s plánovanou výstavbou nového hotelu místo Telecomu.

Město zatím situaci vyřešilo novou jednosměrkou. Aktuální dění v dopravě na náměstí sleduje. Vyhodnotit výhodnost či nevýhodnost jednosměrky chce s časovým odstupem až po několika měsících provozu.