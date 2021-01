Žena se obrátila na bílinské strážníky s prosbou o pomoc, když si v cizím městě nevěděla rady se svým autem.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Redakce

Řidička z Loun zastavila u stojanu čerpací stanice v Bílině, aby natankovala pohonné hmoty. Své auto už ale nenastartovala. Místo paniky se obrátila na bílinskou městskou policii s dotazem, co má dělat, kdo jí může v cizím městě pomoci. Strážníci neváhali ani minutu. Naštěstí nemuseli vyměnit uniformu za červený overal značkových servismanů. Stačilo z přistaveného služebního vozidla vyndat startovací agregát a za pár minut na to už mohla přespolní automobilistka díky jejich pohotové pomoci pokračovat dále k cíli své cesty do Loun.