„Rádi si zajdeme na oběd. Chodíme z kanceláře každý den, když to jde. Když byly restaurace zavřené kvůli koronaviru, chybělo nám to, ale teď zase chodíme. Restaurace střídáme, ale zdražuje se prakticky všude. V průměru myslím tak o deset korun za jídlo,“ říká Petr Kupka ze Žatce, který vyráží pravidelně na obědy s kolegy z práce.

„Musíme. Vše zdražuje. A to hodně, je to strašné. Kdybychom zdražili podle toho, jak jde všechno nahoru, energie i suroviny, tak bude stát řízek 150 korun a ne 120. Ale to už by lidé nechtěli,“ myslí si Michal Marko z ústecké restaurace Stodola.

Kolik stojí řízek k obědu v jednotlivých krajích.Zdroj: Deník

„Pomalu zdražujeme, musíme. V průměru o pět korun za jídlo. Extrémně rostou energie i vstupní ceny surovin. Pro menší restaurace, jako jsme my, je takové zdražovaní energií katastrofa, ceny už nejdou udržet. Takže zdražit musíme,“ uvádí Marcel Vodička, provozní ústecké restaurace U Tří koček, kde denně uvaří 350 až 400 jídel.

Stejná je situace v Ústí nad Labem. Letos zaplatíte v restauraci U Kováře 115 korun za kuřecí řízek a přílohu, loni vám stačilo 99. Stejně stálo toto jídlo před rokem v restauraci U Tří koček, nyní zaplatíte 104 korun. V restauraci Stodola dáte 120 korun za jídlo i s polévkou, v minulém roce vám stačila stokoruna. Jeho slova potvrzuje průzkum Deníku. V minulých měsících zdražily nebo se brzy chystají zdražit takřka všechny oslovené restaurace. Pro srovnání jsme vybrali kuřecí řízek s přílohou v poledním menu. Například v jirkovské hospodě Pod Kaštany stálo toto jídlo v minulém roce 110 korun, letos už 120. U Dvou medvídků v Chomutově dříve stačilo 119 korun, nyní dáte 129, v klášterecké restauraci Símalka stál loni řízek 109, v současnosti 129 korun.

Kdo ještě nezdražil, chystá se na to brzy. „Ještě jsme nezdražili, ale chystáme se. Zatím nevíme o kolik, musíme to propočítat. Nárůst cen je opravdu abnormální,“ vidí provozní manažer ústecké restaurace Na Rychtě Jiří Šťovíček.

Zatímco v roce 2013 jste obědové menu pořídili v průměru do 90 korun, vloni už to bylo kolem 110 korun, letos jsou ceny ještě vyšší. Že lidé z peněženek vydávají na obědy v restauracích více, vyplývá také ze statistik firmy Sodexo Benefity, která provozuje systém stravenek. Zatímco v lednu 2021 byla průměrná útrata za oběd kartou této společnosti 136,70 korun, letos v lednu už to bylo 145,20 korun. V roce 2020 to bylo 127,80 korun. „Jídla v restauracích zdražují a zdražovat budou i nadále kvůli rostoucím cenám energií, nedostatku vhodné pracovní síly, zdražování surovin, ale třeba i z důvodu růstu cen nemovitostí a zvyšování nájemného. Při ceně menu v průměru kolem 140 korun už restaurace zjistí, že dále cenu příliš navyšovat nemohou, neboť by jim to vzalo až příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řadu z nich bude složitý. Zhruba 15 % gastro provozoven může zkrachovat či jinak ukončit činnost,“ vidí ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda.

Restauratéry navíc po koronavirovém období a zdražování trápí poměrně velký úbytek hostů přes obědy. Stále více lidí si vaří doma nebo si jídlo obstarává jinak. „Lidí chodí málo, o dost méně než dříve. Zvykli si během covidu hodně vařit doma nebo si jídlo objednávat,“ připouští Michal Marko z Restaurace Stodola v Ústí nad Labem.

Vrátí se počet hostů z dob předkoronavirových? Restauratéři jsou spíše skeptičtí. „Půjde to pomalu a bude asi hodně dlouho trvat, než se vrátíme do dřívějších hodnot. Jestli vůbec. Moc tomu nevěřím, že se dostaneme na čísla před dvěma lety. Ale snad se to alespoň nějak přijatelně zvedne, musíme doufat,“ myslí si Jiří Šťovíček z ústecké Restaurace Na Rychtě.

Lidé podle restauratérů změnili během epidemie výrazně své návyky. A do restaurací je to již tolik neláká. Rozmohl se fenomén „domácích hospod“. „Dost se lidé naučili jíst doma. Funguje řada donáškových služeb a lidé si na ně během koronaviru navykli, nechávají si hodně jídlo dovážet,“ vypočítává další důvody úbytku hostů provozní ústecké restaurace.

Lidé změnili své zvyky

„Lidé se během pandemie naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí. Není to jenom o zdražování, ale i o celkové změně spotřebních návyků. Zdražování jídla tuto změnu návyků podporuje a umocňuje,“ myslí si ekonom Lukáš Kovanda.

Odliv zákazníků z restaurací směrem k obchodům s potravinami potvrzují data společností poskytujících stravenkové karty. „Lidé hledají způsoby, jak ušetřit a dle dat si mnohem častěji vaří doma z nakoupených surovin,“ dodává Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

Kuřecí řízky s přílohou v poledním menu - Teplicko



Krušnohorský Maskaron

(U Císařských lázní, Teplice)

130 korun



Metropole Teplice

(Josefská, Teplice)

139 korun



Restaurace Plavecká

(A. Jiráska, Teplice)

105 korun



Restaurace Pod Lampou

(Lipová, Teplice)

135 korun



Oproti loňsku se ceny navýšily obecně o 10 procent, v rámci poledních meníček. Ne všechny restaurace ale zařazují řízek do denní nabídky. Pokud není řízek v denní nabídce, je cena vyšší.