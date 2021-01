Březen

FOTO, VIDEO: Červený Újezd oslavil v sobotu masopust

Masky prošly v sobotu 7. března ulicemi vsi Červený Újezd na Hrobčicku. Průvod, ve kterém nechyběla starostka Hrobčic Jana Syslová, měl několik zastávek. Na každé na účastníky masopustního veselí čekalo malé občerstvení.

Dcera Jaroslava Kubery Vendula: Maminka umožnila tátovi, aby mohl žít svůj sen

Exkluzivně pro Deník: „Táta zemřel za svobodu. Stála mu za to. Nemohla bych být víc pyšnější dcera na svého otce,“ říká na adresu dlouholetého teplického primátora a senátora jeho mladší dcera Vendula Vinšová. "I doma stále pracoval. Jednou mu maminka dala k obědu místo řízku obalený hadr. Byl tak zabraný do sledování televize a čtení novin, že si toho ani nevšiml. Klidně by to snědl. Nebo u nás zazvonila paní, že nemůže sehnat tvaroh, tak s ní táta vyrazil do města, aby se sám přesvědčil. Aby si nemusel půjčovat přeskáče na horách, tak jezdil v menších od sestry. Nohu si chladil ve sněhu, protože ho bolely prsty. Historek bylo hodně". Poodkryla mladší ze sester Kuberových, Vendula Vinšová.

Teplický soud po odvolání opět projednává nenávistné komentáře k prvňáčkům

K soudu v Teplicích se opět vrátila kauza teplických prvňáčků z Prosetic z roku 2017. A to poté, co krajský soud zrušil původní verdikt soudkyně Lucie Yakut, která osvobodila posledního obžalovaného, aniž by ho v původním líčení vloni vyslechla.

Na Teplicku jsou první nakažení. Na koronavirus pozitivně testovali dva lidi

Teplický region se tak připojil k dalším v kraji, kde měl někdo pozitivní test. Bez nákazy zatím v kraji zůstává pouze žatecko-lounský region. Teplická epidemioložka Eva Poláčková Deníku upřesnila, že v jednom případě jde o muže, který byl v přímém kontaktu s nakaženým boxerem Konečným z Ústí. Do teplického okresu jezdil pouze přespávat. Jakmile se dozvěděl o tom, že známý boxer je infikovaný, nastoupil do karantény včetně rodiny. Výtěry měl pozitivní. Žádné bližší osobní kontakty v okrese v dané době neměl.