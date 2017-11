Rodák z Teplic Aleš Burger: Pro Hithit jsem se nadchnul

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ - Máte šílený nápad nebo originální podnikatelskou myšlenku, ale chybí vám peníze? Nevadí. Je tady Aleš Burger, zakladatel crowdfundingového portálu Hithit.

Aleš Burger.Foto: archiv ICUK

Jde o společnost, která během své existence zveřejnila téměř 1500 projektů a těm úspěšným rozeslala víc než sto milionů korun. Na projekty se na webu skládají sami lidé. „Typickými příjemci jsou studenti. Mají skvělé nápady, ale nemají na ně peníze,“ říká rodák z Teplic, který tento čtvrtek vystoupí se svou přednáškou ve fialovém sále ústecké univerzity.

Můžete vysvětlit, co je podstatou portálu Hithit a na koho cílí?

Crowdfunding, tedy hromadné nebo komunitní financování, je forma získávání peněz na podnikatelské aktivity, ale třeba i na sport, umění nebo vědu a školství. Na naší webové stránce Hithit.cz zveřejníte svůj záměr, a pokud se bude veřejnosti líbit, složí se po menších částkách na jeho realizaci. Web existuje téměř pět let a za tu dobu jsme podpořili nápady za více než 110 milionů korun. Jsme největší službou svého druhu nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Služba cílí na všechny věkové kategorie i regiony, projektem, který si zaslouží podporu, totiž může být cokoli.

Ve čtvrtek 9. listopadu přednášíte na ústecké univerzitě. Jsou právě studenti vaší cílovou skupinou?

Právě studenti jsou typickým případem, mají skvělé nápady, ale nemají na ně peníze. A zároveň k tomu, že mají v podnikání nulové zkušenosti, nejsou často atraktivní ani pro banky a jejich klasické úvěry. My navíc peníze nepůjčujeme, nevratně je posíláme tvůrcům. Toto bude moje první přednáška na půdě ústecké univerzity, ale třeba na pražské VŠE přednáším několik let. Letos jsem navíc poprvé s naším projektem seznamoval i studenty programu MBA newyorské univerzity.

Jak hodnotíte české a americké studenty? Jsou ti američtí dravější než Češi? A co podnikatelé?

Srovnávat americké studenty programu MBA s našimi vysokoškoláky nelze, MBA program je určen pro vysoké manažery nebo podnikatele, kteří už mají za sebou nějakou vlastní činnost. Ale protože do USA jezdím pravidelně pracovně, mohu porovnat podmínky k podnikání tam a tady. Když popisuji mým americkým kolegům administrativní zátěž a regulace, které u nás panují, často kroutí hlavou. Druhým základním rozdílem je forma sebeprezentace, která je v USA na mnohem vyšší úrovni. Lidé se umějí prodat v tom dobrém slova smyslu, komunikovat věcně, přímo, a přesto na úrovni. Na to je třeba se zaměřit, pro úspěch v byznysu je toto klíčová schopnost.

Čím dalším se zabýváte?

Moje podnikatelské aktivity byly v počátcích spjaty s Ústeckým krajem, konkrétně s kulturními akcemi v tomto regionu, nicméně dnes se věnuji převážně marketingu a eventové produkci od Japonska až po USA. Jsem jednatelem reklamní agentury NEXT LEVEL, která pracuje pro společnosti jako Red Bull, DHL, JT International, Heineken nebo třeba Unipetrol.

Co bylo pohnutkou pro to, abyste projektu hromadného komunitního financování „dal život“?

V podstatě to byla shoda náhod. Potkali jsme se s ostatními spoluzakladateli při úplně jiné příležitosti a oni mi představili projekt crowdfundingového portálu v samém zárodku. Beze jména a v té době bez vize. Já se pro celou věc absolutně nadchnul, protože se kolem mě pohybuje mnoho talentovaných lidí všech možných oborů a jediné, co jim chybí k úspěchu, jsou peníze. V Hithitu jsem viděl cestu, jak jim pomoci.

Sever Čech se považuje za chudý region. Byl start vašeho podnikání náročný?

Narodil jsem se a vyrůstal v Teplicích, takže jsem začal podnikat tam, nicméně celý můj byznys se brzy začal orientovat na celou ČR, ale i třeba na Drážďany a bylo jasné, že pokud mám pokračovat, potřebuji být v Praze. Takže zůstávám srdcem na severu a trávím zde často víkendy, jezdím sem na hory a mám tu skutečné kamarády, ale pokud jsou vaši klienti z Prahy nebo ze světa, je třeba jim jít naproti. Naopak, pokud plánujete globální nebo internetový byznys, je úplně jedno, odkud podnikáte. Znám v Teplicích a Ústí nad Labem spoustu úspěšných lidí, kteří odsud řídí firmy a sídlo právě na severu berou jako výhodu.