Rodičovský příspěvek pro rok 2018: zvýšení dávek i zpříšnění podmínek

Severní Čechy - Od prvního ledna příštího roku dojde k několika významným změnám týkajících se vyplácení rodičovského příspěvku. .

Rodina - ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv

Mimo jiné se zruší současné omezení horní hranice výše čerpáni rodičovského příspěvku ve výši 11 500 korun za měsíc, čím bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Rodiče, kteří budou chtít těchto změn využít, však musí podat novou žádost

Rovněž se zvýšila celková částka rodičovského příspěvku určená rodinám s vícerčaty a to z 220 na 330 tisíc. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 tisíc vyčerpaly, ale dětem ještě nejsou čtyři roky, mohou si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho až do celkové výše 330 tisíc korun. Nadále však platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky maximálně na 46 hodin měsíčně.

„Úřad práce začne ještě v průběhu listopadu rozesílat dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, jak postupovat. Změny se budou týkat i těch rodičů, kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018. Pokud tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mohou si v lednu požádat o jeho zvýšení podle nových pravidel,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Rodiny, které již pobírají rodičovský příspěvek a chtějí změnit výši jeho čerpání, mohou změnu volby výše čerpání provést kdykoli od prvního ledna příštího roku. Bez podání žádosti bude dávka za leden 2018 vyplácena ve stejné výši, jaká rodině náležela za prosinec 2017.

Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všichni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dávky bude možné měnit výši příspěvku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako doposud.

Od ledna se rovněž zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 na 2,7 násobek životního minima. Na dávku tak nyní dosáhne více rodin, u rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek a zároveň mají nárok na jeho obdobu poskytovanou v jiném státě, se však nově bude z celkové částky rodičovského příspěvku odečítat částka vyplacená na totéž dítě v jiné zemi.

Nárok na rodičovský příspěvek od příštího roku ztrácejí pěstouni na přechodnou dobu, zároveň však nebude přihlíženo k částkám vyčerpanými těmito pěstouny před uvedeným datem, což znamená, že se rodinám, jejichž dítě mladší čtyř let bylo dříve na přechodnou dobu v pěstounské péči, může navýšit nevyčerpaná celková částka rodičovského příspěvku.

O 300 korun se zvyšují také částky přídavku pro děti pracujících rodičů. Nově tak budou v závislosti na věku dítěte činit 800, 910 nebo 1000 korun měsíčně. O navýšení tohoto přídavku není třeba žádat, protože po splnění podmínek a po doložení dokladu o čtvrtletním příjmu provede Úřad práce výběr základní či zvýšené výměry automaticky.

Poslední změnou je zpřísnění podmínek pro získání příspěvku na bydlení. Od ledna 2018 totiž nepůjde dokládat náklady na bydlení paušální částkou, protože podle novely zákona musí být v žádosti o příspěvek na bydlení nově náklady podrobně rozepsány na jednotlivé položky.

U všech položek se také uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně jednou ročně. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme.