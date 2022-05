V rámci sobotního dění v Zámecké zahradě bude možné přispět na největší projekt salesiánů - Živý dům Teplice. Vznikající nové místo pro děti a mladé lidi, které bude klíčem k lepšímu životu v Teplicích. Salesiáni tím zároveň zachrání starou ruinu bývalých jeslí, jako část starých Trnovan.

OBRAZEM: Mávátka, vlaječky, nazdobená auta. Ve Fojtovicích to byla jízda

Kdo jsou salesiáni Teplice? Skupina lidí, která se stará o to, aby se děti a mladí lidé stali dobrými lidmi a poctivými občany. "S Teplicemi to myslíme vážně – pracujeme tu víc než 30 let. Jsme součástí celosvětového a celorepublikového díla. Pokračujeme v díle Dona Boska, otce a učitele mládeže. Uvádíme do praxe jeho styl výchovy i života. Je založen na rozumu, víře a laskavosti," píše se v úvodu webových stránek Salesiáni Teplice.