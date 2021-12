Jitka odešla se svou dvouletou dcerou od přítele poté, co se „rozpil“ a ohrožoval je. Rychle našla útočiště. Zajistila si podnájem v malém bytě v Chomutově. Na všem šetří, včetně jídla, přesto jí peníze na vánoční dárky nezbývají. Alena žije v Teplicích sama se dvěma malými dětmi už rok, protože jejího manžela odsoudili za loupež a odpykává si trest. Vyžít musí z rodičovské. Obě mají společné to, že se obrátily s prosbou o pomoc na Klub svobodných matek.

V těžké životní situaci se v čase, kdy stoupají ceny energií, a do Vánoc zbývají zhruba dva týdny, ocitají především sociálně slabé rodiny. Nemalou měrou se k nim řadí sólo rodiče. Častěji matky než otcové. Pomoct se jim snaží neziskové organizace, které dokážou propojit potřebné a dárce. Zmíněný Klub svobodných matek jim zprostředkovává peníze na zajištění jídla a nákladů na bydlení a materiální pomoc – hlavně oblečení a drogerii. Rodiny přijímající pomoc jsou přitom důkladně prověřované.

„Žádáme od nich mimo jiné přesný přehled měsíčních příjmů a výdajů, které nám musí doložit. Našim dárcům musíme být schopni garantovat, že byly peníze správě využité,“ zdůraznila ředitelka a zakladatelka neziskovky Dana Pavlousková.

Jak upozornila, sólo rodičem se člověk může stát velmi rychle a neočekávaně. „Například pokud se rozpadne vztah a žena je závislá na rodičovské, anebo ovdoví a zůstane sama na tři děti. Pokud se stane, že například manžel neplatil sociální pojištění, pak pozůstalí nemají nárok ani na vdovský a sirotčí důchod,“ upozornila na málo známou skutečnost. „Opravdu špatné je, když jsou lidé navíc zatížení exekucemi nebo jsou v insolvenci,“ doplnila.

Klub spustil i v tomto roce speciální vánoční program pomoci, ve kterém zajišťuje vánoční dárky pro sólo rodiny v nouzi. Získají ji, když vyplní formulář a připojí dopis Ježíškovi nebo ručně malovaný obrázek dítěte s jeho vánočním přáním. Žádost už poslala Chomutovanka Jitka s dcerkou.

„Vyplnily jsme formulář a poslaly obrázek. Uvidíme, jestli si na nás Ježíšek vzpomene,“ přála by si mladá maminka. „Dokážeme se uskromnit, upekla jsem i pár kousků lineckého cukroví, na opravdu pěkný vánoční dárek pro dceru ale nemám,“ lituje.

Podle ředitelky neziskovky filantropická nálada mezi lidmi v čase covidu zesílila. Posílají hlavně peníze, které nemusí na rozdíl od oblečení balit a posílat na adresu Klubu svobodných matek. Očividné je to i na sociálních sítích, kde lidé teď před svátky shánějí, komu by mohli adresně pomoct.

„Máte kolem sebe rodinu s dětmi, která je na tom špatně a nemůže si dovolit koupit dětem to, co by si přály pod stromeček? Chceme si s dětmi vybrat jednu rodinu, kde bychom mohli takhle rodičům – komukoli – pomoci,“ vyzvala například Soňa Kučerová z Chomutovska.

Ohroženo chudobou je deset procent lidí

Podle Českého statistického úřadu sice finanční příjmy domácností v průběhu setrvale let rostou, míra ohrožení příjmovou chudobou se ale u nás dlouhodobě pohybuje kolem hranice deseti procent. Týká se tedy přibližně každého desátého obyvatele České republiky.

Nejvíce ohroženými skupinami obyvatel jsou trvale nezaměstnaní, domácnosti tvořené sólo rodiči a dětmi a dále senioři starší 65 let, nejčastěji ženy.