Město dar využije pro své seniory a také například do školek, které se už starají a budou i nadále připravené poskytnout hlídání dětí pro rodiče z nasazeného integrovaného záchranného systému.

Zástupci teplické vietnamské komunity také primátora informovali o svých plánech pomoci místní nemocnici. I tam už totiž směřovala jejich pomoc. Nyní mezi sebou organizují sbírku na pořízení plicního ventilátoru, jehož cena je 120 tisíc korun.

Podle vedení Teplic je každá taková aktivita v této době vítaná. "Děkujeme všem. Pokud máte doma gumičky, tkalouny, látky, které je možno využít při šití roušek, prosím přineste nám je na sběrné místo do budovy magistrátu města Teplice do Krupské ulice 346/2," říká náměstek primátora Jiří Štábl.

Reakce teplického obyvatelstva na opatření okolo koronaviru těší také primátora Hynka Hanzu. "Vlna solidarity, se kterou se setkávám několikrát za den a vaše disciplinovanost, se kterou k opatřením přistupujete, mě naplňuje optimismem, že to společně zvládneme! Musíme v tom ale všichni vydržet a nepolevovat. Nebude to hned, ale dočkáme se. Chtěl bych také poděkovat všem podnikatelům, zaměstnavatelům a živnostníkům za to, že se snaží seč mohou jednoduše přežít. Vedle našich seniorů jsou totiž i oni tou nejohrozenejší skupinou. O to víc jim děkuji, že se mnohdy snaží nezištně pomáhat ostatním a je nejvyšší čas, aby jim v tom začal pomáhat i stát. Dlouho to totiž nevydrží bez pomoci. No a v neposlední řadě se skláním před všemi, kteří drží naše životy i nadále při životě a riskují v náš prospěch své zdraví - lékařům, zdravotním sestrám, záchranářům, hasičům prodavačkám, dodavatelům, ozbrojeným složkám, pracovníkům úřadů a bank, dobrovolníkům, kteří šijí a rozdávají roušky nebo pečují o seniory a všem dalším, kteří si každý den nasadí roušku a slouží ve prospěch života a zdraví naší společnosti," uvedl na svém facebookovém profilu primátor.