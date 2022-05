Na jak dlouho je tato služba domluvená? Je to zatím na dva měsíce do konce školního roku. Na zkoušku. Inspirovali jsme se projektem Dohledová služba, se kterým jsme se seznámili u Asociace Bezpečná škola

Vědí o tom rodiče?

Ano. Rodiče o tom byli informováni na třídní schůzce.

Šikana přerostla mez, v bílinské škole teď hlídá ochranka

Bude to podle vás přínosem?

Věřím, že to je jeden z nástrojů, který ochrání děti i učitele. Jestli do bude přínosem, to zhodnotíme na konci června. Průběžná hodnocení proběhnou každý pátek na schůzce, kde budou zástupci firmy, vedení školy a také zřizovatele.

Jak služba funguje v praxi?

Pracovníci jsou na chodbách, případně i v hodinách. Ale do detailu to kvůli efektivitě nechci zveřejňovat. Máme nastavenou určitou strategii, a ta by snad mohla fungovat.