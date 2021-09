Osm set třicet tisíc dávek vakcín proti koronaviru už koluje v lidech z Ústeckého kraje. „Je to skvělé číslo,“ říká hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková. „Chtěla bych ale ještě více, aby byla proočkovanost vyšší,“ dodává žena, která je jednou z duší očkování v regionu. Zaměřit se v kampaních chce hlavně na mladé, chystají se také další jízdy očkobusu.

Stojíme u očkovacího autobusu, který už objel několik akcí, měst a vesnic. Jak jste spokojení s jeho fungováním?

Očkobus funguje velmi dobře, jsme velmi spokojení. V praxi se potvrdilo, že to byl správný krok.

Láká lidi k vakcinaci?

Když se podíváte, jak krásně a barevně ho máme označený, už zdálky jsme vidět, lidé si hned uvědomí, že jede očkovací autobus. I to může být ten důležitý impulz, aby se někdo podíval, co to vlastně jede, a nechal se třeba očkovat.

Kolik lidí denně naočkuje?

Naočkujeme desítky lidí denně. Záleží, na jaké akci jsme, na jakém místě. Je to rozdílné podle místa, ale ten průměr odpovídá.

Při představování autobusu bylo prezentováno, že bude zajíždět i do těch nejvzdálenějších míst kraje, nejzapadlejších vesniček. Ze začátku jste hodně jezdili hlavně po akcích, nyní už se vyráží i do obcí. Jak bude fungovat jízdní řád očkobusu dále?

Na konci léta byla spousta akcí, kde mohl autobus oslovit větší množství lidí, aby se nechali očkovat, proto jsme se na ně zaměřili. Chtěli jsme toho využít. V závěru léta byly větší akce a výstavy, hlavně o víkendech na nich byla velká návštěvnost, a potvrdilo se nám, že to byl dobrý krok. Jsme spokojení, podařilo se naočkovat dost lidí. Ale jeho každodenním chlebíčkem je a bude právě jízda po vesničkách, městech a tam vakcinovat. Rádi bychom, aby autobus o víkendech jezdil po akcích, nabízel tam očkování. A v týdnu bude právě navštěvovat obce a města po celém Ústeckém kraji.

Jak se tvoří jízdní řád očkobusu?

Dáváme ho dohromady se starosty. Oslovujeme je, domlouváme se na spolupráci i propagaci. Každý se na nás může obrátit s tím, že by autobus k nim měl přijet. Společně už se domluvíme. Už od začátku očkovací kampaně v Ústeckém kraji velmi úzce spolupracujeme se starosty a primátory, jsou pro nás velkým přínosem. Úspěšnost mobilních týmů je přímo úměrná tomu, jak aktivní je propagace v místě, kam jedeme. Spolupráce se starosty je tedy pro nás stěžejní. Spolupracujeme i při výběru místa, kde zastavíme, upozorní nás na možné akce, kde bude více lidí. My jsme zdravotníci a tyto věci mnohdy nevíme, místní znalost nemáme, ale právě lidé z obce nám v tomto velmi pomáhají.

V Ústeckém kraji bylo zatím podáno 830 tisíc očkovacích dávek. Spokojenost? Nebo by mohlo být více?

Chtěla bych více. To je ale podstatou mé povahy. Chtěla bych více jako občan Ústeckého kraje, chtěla bych více jako hlavní hygienička Krajské zdravotní. Aby byla proočkovanost obyvatel vyšší. Ale i toto je přeci nádherné číslo.

Chtěla byste více. Jak toho docílit?

No, to je těžká otázka. Zřídili jsme 20 očkovacích center, bylo 7 velkokapacitních center, máme 4 mobilní týmy, očkovací autobus. Provedli jsme spoustu kampaní, ať už místních, nebo regionálních. Mluvíme s médii, snažíme se navštěvovat velké akce, koncerty, výstavy. Z našeho pohledu už jsme opravdu vyčerpali mnohé, ale pravděpodobně to ještě nestačí. Musíme se dál soustředit na nalákání dalších lidí k očkování, nyní hlavně na určité věkové kategorie.

Které věkové kategorie se chodí nejméně očkovat?

Mladí. Chtěla bych přilákat k očkování mladé, studenty. Očkování jim usnadní navštěvování různých akcí, nebudou se muset testovat, usnadní jim cestování. A také si nikdo nemůže být jistý tím, že si ho ta nemoc nenajde. Navíc mladí mohou přenést nemoc na své blízké, starší lidi.

Začíná aplikace třetích dávek. Jsme nachystáni?

Na úrovni Ústeckého kraje jsme připraveni na aplikaci třetích dávek. Ať už v očkovacích centrech, tak i u praktických lékařů. Komunikujeme to dlouho dopředu.

Budou se znovu případně kvůli třetím dávkám otevírat velkokapacitní očkovací centra? Pokud by šli všichni, kdo jsou očkovaní, dá se očekávat v jednu dobu opět nápor na vakcinační místa.

To bychom si přáli, aby ten nápor přišel, lepší než naopak. Kdyby to nastalo, určitě si s tím poradíme. Ale pojďme být realisté. Rozšířili jsme stávající očkovací centra v nemocnicích, jsou připravené týmy lidí, máme pro ně prostory, pomůže nám síť praktických lékařů. Myslím si, že pokud toto klapne, nebudeme už muset žádné velkokapacitní centrum v kraji otevírat.

Zkuste zavěštit z křišťálové koule. Kdy se konečně vrátíme k normálu?

Nejtěžší otázka na závěr. Já bych si přála, abychom zvládli aplikace třetích, posilujících dávek. A budeme sledovat vývoj pandemie ve světě. To nám ukáže, jak dál. V tuto chvíli nemám křišťálovou kouli, ale myslím si, že s vakcinací jsme ještě neskončili.

Kam pojede očkobus?



Středa 22. září

Ústí nad Labem (12.00–15.00 Mírové náměstí, 16.00–18.00 OC Tamda)



Čtvrtek 23. září

trasa Polepy – Štětí (14.00 Polepy, 14.50 Vrutice, 15.45 Hoštka, 17.00 Štětí)



Pátek 24. září

Teplice (13.00–15.30 Jarmark chutí, 16.00–17.30 Prosetice)



Pondělí 27. září

Šluknovsko a Rumbursko (14.00 Velký Šenov, 15.00 Šluknov, 16.30 Rumburk)