Jaký jste měl v sobotu bezprostřední pocit, když bylo jasné, jak dopadnou volby?

Byl jsem v Praze. Tady to vypadalo jako malá revoluce, v kavárnách se tleskalo. Říkal jsem si, dobře, opozice vyhrála válku, ale teď ještě musí „vyhrát mír“. Tedy sestavit funkční vládu.

Zdroj: DeníkPřekvapilo vás vítězství protibabišovského tábora?

Přiznávám se, ano, překvapilo. Skutečně jsem nevěřil, že lidé tak masivně podpoří velký mobilizační apel obou koalic.

Mají až překvapivě pohodlnou většinu. Čím to je?

Nad pětiprocentní hranici nevylezla ani ČSSD, ani KSČM, které dříve držely Babiše u vlády.

Volby jsou za námi. Co bude dál?

Pokud se obě dvě koalice nechtějí reputačně znemožnit, musí jejich lídři hledat shodu. Vypadá to, že jsou to dva bloky, ale ve skutečnosti jde o pět stran, takže to nebude tak jednoduché.

Může Andrej Babiš zasáhnout do vyjednávání o vládě?

Jeho ANO se svou rétorikou proti všem předem vyautovalo samo. Můžeme být maximálně svědky nějaké trapné hry Hradu. I když taková iniciativa je s otazníkem s ohledem na zdravotní stav prezidenta. Je možné, že prostě zvolí pohodlnější variantu nechat to na někom, kdo má skutečně potenciál složit vládu.

Co se teď honí hlavou Babišovi a jeho lidem?

Musí to pro ně být velký šok. Netuším, jak se zachová partaj, která je de facto vlastnickým dílem jednoho člověka. Jak bude reagovat strana vedená politikem, který ani politikem není. Který říká, že chce brát všechno, nebo nic. Na druhou stranu on své „ovečky“ obhospodařil, 72 křesel je obrovská síla a možná je tím spousta místních členů ANO uspokojena.

Jak mají číst výsledky voleb jejich vítězové?

Dostali až nadprůměrnou důvěru lidí. Měli by si ale uvědomit, že to není jen tím, jak jsou skvělí, ale z velké části tím, jak mají lidé plné zuby Babiše. Jako by měli něco předplaceno.

Politolog Lukáš Novotný s kolegou na univerzitě v německém Bamberku.Zdroj: www.crossborderrurality.eu

Co vítězům vzkázala výhra ANO v některých regionech?

Znovu to ukázalo, že republika tiká ve dvou směrech. ANO vítězilo v jasném severním pohraničním pásu. Tam lidé pořád nejsou spokojení, tam se jim nežije dobře. Tam panuje ještě větší frustrace z politiky tradičních stran než v Praze. A dokážou tam docenit i podobnou krátkodobou podporu, kterou uměl Babiš, typu rouškovné.

Jste původem z Karlových Varů, který učí v Ústí, oba kraje tedy znáte. Co by tu měli politici dělat?

Je tu nejvíc práce s lidmi, aby to tady vypadalo hezky, aby se tu žilo udržitelně. Je potřeba tady řešit problémy, které nikdo moc řešit nechce. Jako exekuce nebo horší šance na vzdělávání.

Co s tím?

Politici by konečně měli přistupovat k těmto regionům systematičtěji. Je aspoň dočasně zapotřebí bonifikovat projekty odsud z principu jen kvůli tomu, že jsou odsud. Stávající přístup a nejen Babišův byl, ty kraje mají problém, pošleme tam peníze.

A to nefunguje?

Ne. Musí se kvůli zdejšímu problematickému politickému prostředí dohlížet i na to, aby se smysluplně vynaložily. Zatímco peníze z programu na podporu strukturálně postiženým regionům RE:START v Moravskoslezském kraji generují přidanou hodnotu, ty vložené do Ústeckého a Karlovarského kraje ne.

Proč?

Krajští ani obecní politici s tímto nástrojem ani jinými podobnými dosud neuměli pracovat, je to začarovaný kruh. Změny se tady začnou projevovat až za dlouhou dobu. Pokud je nějaká vláda skutečně nastartuje. To není věc ze dne na den. Už jsou to několikáté volby, po kterých doufám, že se to změní.