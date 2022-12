Co pro vás znamená post primátora města s 50 tisíci obyvatel? Znamená to pro mě velkou čest a pocit naprosto zásadní odpovědnosti vůči všem obyvatelům.

Měl jste nějakého učitele, mentora, který vás na tuto pozici připravoval?

Nikdo mě nepřipravoval. Je to pět let mojí práce, při které jsem se snažil co nejlépe pochopit potřeby lidí, se kterými jsem se setkával, pro které tu jsem a pracuji. Musím říct, že mě nejvíce naučili kolegové od nás z úřadu a Hynek Hanza. Velkou podporu pro různá rozhodnutí jsem také měl od našeho teplického poslance Jardy Bžocha.

Jak vnímáte to, že vaše strana přerušila dlouholetou vládu ODS v Teplicích?

Dosažení největšího počtu mandátů, tím pádem vítězství v letošních volbách, považuji za historický úspěch. Je potřeba říct, že s kolegy z ODS s TOP09, kteří co do počtu mandátů skončili druzí, máme nyní společně silnější pozici než před čtyřmi lety. Z mého pohledu je důležité, že obyvatelé města mají ve vedení koalici, která stabilně fungovala na témže půdorysu i v předchozích čtyřech letech. Složení vedení města tak pro Teplice znamená stabilitu a rozvoj. Jsme na komunální úrovni, kde příliš nepolitikaříme, ale řešíme skutečné problémy obyvatel. To je to hlavní a důležité – občané města na prvním místě.

Budete dělat v primátorské kanceláři, která byla po dobu působení vašeho předchůdce Hanzy z ODS laděna do „modra“, nějaké výrazné změny?

Myslím, že musíme akutně řešit jiné věci. Jestli bude kancelář modrá nebo bílá, to lidem a Teplicím nijak nepomůže. Když jsem nastupoval do předchozí funkce náměstka, pouze jsem si posunul psací stůl a začal pracovat. V kanceláři za čtyři roky mého působení přibyly pouze pracovní papíry a obrázky od mojí čtyřleté dcerky. Vlastně stejně je tomu i teď. Přesunul jsem se jen o pár kanceláří dál do místa po bývalém primátorovi, zapojil si počítač a pokračuji v práci.

Jak hodnotíte dosavadní práci ve vedení Teplic, jak jste to vnímal z pozice náměstka?

Nejlepším hodnocením byly zářijové volby. Občané v nich vyjádřili vůli, abychom pokračovali v započaté práci, byť v trochu pozměněném pořadí. Kolegové jistě dobře ví, že tuto svoji novou pozici jsem převzal se vší pokorou a vážností. Vážím si toho, co dosáhli mí předchůdci, a budu se na to dobré snažit navázat, ale také to budu samozřejmě dělat trochu jinak – po svém.

Co vám proletělo hlavou jako první, když jste dostal na krk řetěz města?

Je to samozřejmě obrovská odpovědnost, která je s tou funkcí spojena. To je asi to první, co mě napadlo, a pak samozřejmě odhodlání naplnit všechna ta očekávání, která do nás lidé vkládají. Byla u toho i moje žena s dcerou, takže to pro mě byl i trochu emotivní okamžik, to se klidně přiznám.

Je výhradně primátorský? Měl jste ho poprvé, nebo to je stejný, který se používá při oddávaní?

Ten řetěz je výhradně primátorský a v uplynulých dnech jsem ho rovnou ozkoušel, čekalo mě totiž několik svateb.

Je nějaký časový rozdíl v práci náměstka a primátora? Respektive, co tomu říká rodina, že nyní nebudete tolik doma?

Rodina je zvyklá, že hodně času trávím v práci, jsou úžasní a jsou mi velkou oporou. Pokud chce člověk tu práci dělat na 100 %, tak to ani jinak nejde. Je jasné, že teď spousta povinností ještě přibude, ale stejně, jako jsem prohlásil na úvodním zastupitelstvu, i nyní říkám, že jsem připraven věnovat veškerý svůj čas práci pro město. Doma si budeme ještě více vážit společných chvil a maximálně si je užívat. Moje žena mi dokonce už dala pevně do kalendáře baletní vystoupení naší dcerky Ellie, to je událost, na které nemohu chybět.

Jste vášnivým otužilcem, myslíte, že na to budete i nyní mít čas? Jaké jsou vaše další koníčky, budete je muset omezit?

Vždy je to o organizaci času. Já jsem zvyklý chodit cvičit a běhat ještě před šestou hodinou ranní a často to zakončuji právě tím otužováním. Sport je pro mě zásadní, abych se celkově cítil v pohodě. Platí to myslím i obecně, ať je člověk v jakékoliv pozici. Když se člověk cítí fit fyzicky, je schopný podávat lepší pracovní výkony a celkově má jeho působení větší energii. Takže otužování, běh, posilovna – tento trojlístek budu držet dál.