Kdy budou moci děti na atrakce v Aquacentru? Děláme, co můžeme, říká ředitel

/ROZHOVOR/ Měli otevřít až v polovině června. Nakonec jim to ale vláda narychlo povolila už od pondělí 31. května. Prakticky ze dne na den tak pustilo lidi do vody teplické Aquacentrum. Zatím ale jede v omezeném režimu. V bazénové části areálu funguje totiž pouze bazénová vana pro plavce, kde jsou čtyři 25 metrů dlouhé dráhy. Dětský svět je zatím mimo provoz. Proč a kdy se tento stav změní, to vysvětlil ředitel Aquacentra Michael Paraska.

Michael Paraska. | Foto: Deník/Petr Málek

Funguje zatím pouze plavecký bazén. Kolik tam pouštíte lidí?

Kapacita je v současné době s ohledem na nařízená opatření snížená na 35 lidí. Pokud se vytvoří fronta, musí lidé počkat, až se uvolní místo. Bohužel, jinak to nelze udělat. Zdroj: DeníkProč nefunguje ještě Dětský svět?

Protože nejde spustit ze dne na den. Měli jsme informace, že rozvolnění přijde až někdy v polovině června a k tomu jsme vše směřovali. Pak ale přišla náhle nová informace o rozvolnění už minulý pátek. Snažili jsme se na to zareagovat alespoň zprovozněním plaveckého bazénu hned od pondělí. Ten větší, což je rekreační zóna Dětský svět, byl ale v době půlroční pauzy bez vody. Na jeho uvedení do provozu potřebujeme přibližně týden. Dřívější rozvolnění, než se plánovalo, tedy pro vás byla v tomto směru spíše komplikace?

Především časová. Museli jsme hned přes víkend povolat všechen personál do práce. Celý víkend se uklízelo, jak v bazénech, tak na ochozu. Musela proběhnout desinfekce. A teprve potom jsme mohli začít napouštět vodu. Do plaveckého bazénu a sauny v Aquacentru v Teplicích opět mohou návštěvníci Přečíst článek › To trvá jak dlouho?

V Dětském světě napouštíme komplex bazénů tři dny. Pak se musí ještě všechna voda přechlorovat, zkontrolovat se musí veškerá bazénová technologie. Čerpadla a další zařízení nám tu stálo bez provozu pět a půl měsíce. Kdy chcete tuto část Aquacentra otevřít?

Děláme, co můžeme. Naplánováno to máme na pondělí 7. června, ale chtěli bychom to stihnout už o víkendu. Vše bude na našich webových stránkách včas upřesněné. Proč jste bazén po dobu přerušení provozu vypustili?

Bylo to pro nás ekonomicky výhodnější, protože používáme termální vodu. Jaká byla reakce vašich zaměstnanců, když jste jim zavolali, že mají přijít do práce prakticky ze dne na den? Těšili se, nebo naopak si zvykli být doma?

Personál přišel prakticky sám. Někteří mi volali hned, jak se dozvěděli z televize, že můžeme už otevřít a nečekat do poloviny června. Většina se chtěla na přípravách hned podílet, za což jim děkuji.