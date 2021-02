Lidé v Újezdečku se zajímají o bývalé koupaliště Pudlák. Jaký je jeho osud?

Koupaliště už to dlouho není. Pozemky jsou soukromé, v plánu je výstavba domků. Je to rozparcelováno. Měla s tím velké plány tehdy nějaká developerská skupina. Pak přišla ekonomická krize a vše se zastavilo. Zůstalo tam akorát pár hrubých staveb. Teď o tom projevila zájem jiná developerská skupina, koupila veškerá povolení a plány na stavbu. Jako rezidentní bydlení. Jsou s tím ale také spojené komplikace, neboť Pudlák leží na rozhraní dvou katastrů. Kromě Újezdečku to jsou také Teplice. To znamená, že s tím developeři budou mít více „papírování“.

Potřebujete nové obyvatele pro Újezdeček?

Určitě bychom byli rádi. Potřebujeme se přehoupnout přes tisíc lidí. To se nám projeví v rozdělování daní a dalších věcech. I tak ale musíme rozvoj nějak regulovat. Neznamená to, že jsme nakloněni všem projektům, které přijdou s nějakou výstavbou.

Lidé v lokalitě Dukla si stěžují na chybějící chodník z obce. Máte ho v plánu?

Tak určitě je v našem zájmu udělat tam lidem bezpečnější přístup. Problém je s pozemky, který musíme řešit. Některé podél silnice jsou naše. Ale ne v celém úseku. Možná by byla schůdná směna se soukromým majitelem, ale otázka je, co by za to chtěl. Aby to bylo vyvážené pro obě strany. Je to věc dohody. Každopádně zájem máme. A chceme na tom pracovat.

Lidé také poukázali na to, že by se měly zateplit a celkově zrekonstruovat panelové domy u hlavní silnice. Jak tento záměr vidíte?

Máme na to schválenou dotaci. Budeme se snažit postupně ty domy opravit. Uděláme novou fasádu, zateplíme objekt, chceme i nové vchody. Samozřejmě zaizolovat střechu. Kdy to bude, zatím přesně nevím. Musíme to rozpočítat a zafinancovat.

Čím to je, že to nyní v Újezdečku jde a dříve za předchozího starosty se to nevedlo? Lidé si prý na to stěžují už dlouho…

To je otázka (smích).

Řada lidí si vás pochvaluje, jako vedení. Máte však i své odpůrce. Nelitujete s odstupem času, že jste do toho šel?

Podívejte, jak kdy. Ale takhle to je asi všude. Když už jsme se na to ale dali, tak to musíme dotáhnout.