Co na té době po smrti vaše otce bylo nejtěžší?

Připustit si, že je táta opravdu pryč. Tím si musí projít každý, kdo ztratil někoho blízkého. Naučit se, že život jde dál, i když je už navždy jiný.

Co vám tatínka nejvíce připomíná?

Politika (smích). Nikdy bych neřekla, že jí mohu tak propadnout a bude mě zajímat. To propojení za ty dlouhé roky nejde nevnímat. Často mě napadá, co by řekl tomu či onomu. Jak by reagoval, co by udělal. Dělo se toho teď v našem světě tolik pro nás neznámého, s čím jsme se museli vypořádat. A co se týče naší politické scény, tak jsem si nejednou řekla: „Sakra, že tam ten táta není.“

Jak to podle vás nese maminka, paní Kuberová?

Pořád jí chybí její druhá životní půlka, na to se pochopitelně těžko zvyká, ale je statečná.

Sledujete současné politické dění v republice?

Už jsem vlastně nepřímo odpověděla v předešlé otázce. Ano. Dokonce jsem se naučila i nerozčilovat a brát to jako určitou zábavu.

Co by tomu, jak se vyvíjí současné politické dění ve státě, řekl asi váš tatínek?

Dobrá otázka. Svět po něm je úplně jinde než před tím. Často říkám, že by se do něj nehodil. Neumím si ho třeba vůbec představit při nějaké videokonferenci. Tenhle způsob komunikace bez osobního kontaktu neměl rád. Jakýmkoliv novotám nehověl. A to i přesto, že technika a různé vymoženosti a udělátka ho fascinovaly. Mnohokrát mě za ty dva roky napadlo, co by asi tomu všemu tady říkal.

Dodnes prakticky nikdo neřekl, proč zemřel, co bylo tím důvodem. Věříte na srdeční kolaps?

Ano. Ale také věřím tomu, že mu předcházelo něco, co není objasněné. To se nezměnilo.

Navštěvuje vás někdo z jeho politických přátel?

Jsme v kontaktu s Milošem Vystrčilem, kterého si velmi vážím. Také jsem měla možnost poznat Přemka Sobotku, jehož drsný smysl pro humor mi je blízký a tátu mi jím vždy alespoň na chviličku „vrátí“.