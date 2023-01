Zastupitelé rozpočet schválili pár dnů před Vánoci 19. prosince. Schodek téměř 670 milionů korun pokryje město z úspor. Rozpočet i s jeho souvislostmi představil vedoucí finančního odboru Roman Jodas. Navržen je s poměrně vysokým schodkem, který vedení města obhajuje plánovanými vysokými investicemi. I s cílem připravit se na další očekávaný nárůst cen do budoucna. V rozpravě na to upozornil například Josef Hadraba (předseda finančního výboru za ODS spolu s TOP 09). „Jsou to investice do zařízení, kde je snahou do budoucna uspořit peníze. Což je dobře zejména proto, že jdou všechny energie nahoru,“ zmínil například v souvislosti s navrhovanou novou přípojkou termální vody pro teplické Aquacentrum.

V letošním roce mají pokračovat v Teplicích práce na zvýšení komfortu v dopravě. Město plánuje koupit dalších deset nízkopodlažních trolejbusů, vytvořit propojku trolejbusové trati U Nových lázní a pokračovat s opravami tratí. V návrhu je i pořízení sedmi autobusů a pěti služebních vozů s ohledem na vytváření struktury vlastního dopravního podniku.

Technologie budoucnosti

Adam Souček ze Strany zelených, který v zastupitelstvu Teplic vystupuje za Volbu pro Teplice, apeloval na využívání dotací, které městu nemalou měrou pomáhají. Zmínil rovněž potřebu investovat do chytrých technologií budoucnosti, které mohou přinášet budoucí úspory energií, jako je např. inteligentní osvětlení. „V místech, kde lidé večer tolik nechodí nebo není taková frekvence chodců, by mohly být například stmívací lampy. Ty nám ušetří energii v době, když pod nimi zrovna nikdo neprochází. Právě do takovýchto technologií se vyplatí zainvestovat s výhledem na další nárůst cen za energie,“ řekl Souček ve svém vystoupení.

Hynek Hanza (ODS spolu s TOP 09) za vedení města na to reagoval, že město v tomto směru už určité kroky podniká. „Otázka nasazení technologií v daných lokalitách musí být řešena komplexně. Dělat to pouze na jednotlivých lampách by bylo dražší než platba za tu spotřebovanou elektřinu v daném místě.“

Rozpočet pro letošní rok veřejně nepodpořil například Tomáš Jarolím, který je v zastupitelstvu nováčkem za SPD. „Takovýto rozpočet projídá naši budoucnost. I když se výdaje tváří jako investice a jsou tyto položky takto nazývány, jde pouze o utrácení úspor. Podle mě by se měly peníze vkládat zejména do projektů, které umožní další rozvoj města,“ komentoval Jarolím v rozpravě k návrhu rozpočtu.

Ten byl nakonec schválen většinovými 18 hlasy vládnoucí koalice ANO a sdružení ODS spolu s TOP 09. Město má na začátku roku na kontě přibližně 1,2 miliardy korun a není zadlužené. Přebytek je důsledkem vyšších příjmů a přesunu některých investičních akcí z loňska do rozpočtu 2023.