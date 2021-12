Podle opozice je město v dobré kondici, protože rok co rok odsouvá nějaké naplánované a v návrhu rozpočtu schválené investice. V minulých letech na to upozorňoval už například Zdeněk Bergman z Volby pro Teplice. V pátek na to nepřímo narazil ve svém komentáři u řečnického pultu Lubomír Škarda z KSČM. Ten navíc upozornil na fakt, že by se mělo více operovat s možným zdražováním energií. „To, že ceny porostou, je zřejmé. Město by na to mělo být připravené,“ uvedl.

Navržený rozpočet je schodkový. Příjmy přesahují jednu miliardu, výdaje jsou o téměř půl miliardy vyšší. „Dobrou zprávou je, že běžné provozní náklady jsou plně kryté příjmy, schodek je tvořen plánovanými investicemi. Ekonomická bilance v minulých letech dopadala pravidelně nápadně lépe, než jaký byl plán – mimo jiné právě kvůli odsouvaným investicím. Nezbývá než doufat, že v roce 2022 bude realita odpovídat plánu lépe,“ shodli se po jednání zástupci opoziční Volby pro Teplice.

„Je schodkový, ale jen zdánlivě, spíše prorůstový a neohrožující finanční stabilitu města. Určitě stojí za zmínku, že žádná služba občanům nebude redukována, vše zůstává v roce 2022 jako doposud. Bez úvěrů a dluhů,“ okomentoval schválený rozpočet zastupitel za ODS Josef Benda.

Investic si v Teplicích naplánovali poměrně dost. Rekonstrukce za 28 milionů korun se dočká budova informačního centra na Benešově náměstí. Do vozového parku pro MHD chtějí v lázeňském městě pořídit dalších pět nízkopodlažních hybridních trolejbusů za 80 milionů korun. „Počítáme také s projektovou dokumentací na lokalitu Teplické nádraží za 4 miliony a také se zahájí rekonstrukce foyer Domu kultury. Pokračujeme v rekonstrukcích komunikací a veřejného osvětlení, masivní podporou sportu mládeže a bohatého kulturního programu pro občany i návštěvníky města,“ uvedl k rozpočtu primátor Hanza. Více peněz půjde příští rok právě na sport, a to 32 milionů korun. Do kultury a neziskových aktivit půjde 7,5 milionu korun.