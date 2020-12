I přes koronavirovou krizi bude město Teplice v příštím roce investovat téměř půl miliardy korun do rozvoje infrastruktury. Plán výdajů z městské pokladny schválili tento týden zastupitelé na svém posledním letošním jednání.

„Město stále významně investuje. I v této nelehké situaci hodlá proinvestovat více než 410 milionů korun,“ konstatoval při představení návrhu rozpočtu vedoucí finančního odboru Roman Jodas.



Návrh počítá s příjmy ve výši zhruba 1 miliardy korun a s výdaji 1,38 miliardy. „Neznamená to, že bychom se zadlužili. Máme pro případný schodek na konci roku k dispozici volné zdroje,“ uvedl primátor Hynek Hanza. Město nadále preferuje hospodaření bez úvěrů, jak už to nastavil Hanzův předchůdce Jaroslav Kubera. Rozdíl mezi příjmy a naplánovanými vyššími výdaji vedení města pokryje z našetřených peněz z minulých let.

Téměř 60 milionů korun by příští rok měly činit náklady za vyvážení popelnic. Kvůli rostoucím cenám a zvyšující se produkci odpadu to bude podle propočtů o 10 milionů více než letos. I přesto se ale nemění nic na tom, že Tepličanům zůstane tato služba zdarma. Za vyvážení popelnic neplatí poplatek městu už od roku 1998.



Primátor Hanza považuje zavedení poplatku za politickou sebevraždu. „Poplatek za odpad se někdy tak špatně vymáhá, že se za to utratí téměř totožné peníze, jaké je potřeba vynaložit k bezplatnému svozu,“ vysvětlil.



Město vyjde příští rok vstříc provozovatelům hotelů. V rámci podpory turistického ruchu budou podnikatelé, kteří provozují ubytovací služby v Teplicích, zbaveni povinnosti hradit poplatek za ubytování turistů. Poplatek 21 korun za hosta a noc hradili ubytovatelé podle obecně závazné vyhlášky města. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla jsou důvodem k dočasnému zrušení této povinnosti letošní neplánovaná opatření kvůli covid-19.

„Hotely a další ubytovací zařízení musely letos výrazně omezit služby. Situace dokonce vedla až k dočasnému ukončení provozu ubytovacích zařízení. Chceme jim vyjít vstříc pro příští rok. Snad bude situace pro podnikání v tomto oboru příznivější,“ zadoufal Štábl.