Řadu kladných i negativních reakcí vyvolal v závěru minulého týdne rozsudek nad lidmi souzenými za krvavou bitku na koupališti v Dubí ze srpna 2018. Dva ze šesti obžalovaných mají jít za zmlácení muže na rok do vězení. Ostatní dostali podmíněné tresty. Verdikt ještě není pravomocný, protože ti nejvíce potrestaní se odvolali.

Rozsudek hned po zveřejnění v médiích vyvolal hodně emocí. Lidé ho okamžitě začali komentovat. „Je to výsměch poškozenému. Od soudu i od těch, co útočí na jednoho jen v početní převaze,“ uvedl ve facebookové skupině Teplice pod článkem o závěru procesu Pavel z Teplic. Některé komentáře zaváněly dokonce rasistickým podtextem. „Být to naopak, tak jde „bílej“ sedět na 10 let a napadený dostane byt a ještě doživotní rentu,“ napsal do komentářů Patrik.

„Chudák ten kluk, co se zastal ženský. Vrhli se na něj v pěti. Odnesl to řadou zranění. A teď za to dostali jen výchovné tresty? Něco jako v tom smyslu, že když budou dál zlobit, tak půjdou do vězení? To se mi tedy nezdá příliš spravedlivé,“ okomentovala Romana z Dubí, která patřila k častým návštěvnic koupaliště. V době, kdy v srpnu před třemi lety k incidentu došlo, tam ale zrovna nebyla.

Redaktoři Deníku požádali o reakci také napadeného muže, jak vidí celou situaci s odstupem času a jak se mu líbí či nelíbí výše trestů. Zatím ale na otázky neodpověděl.

Za podmínku byl rád

Spokojený s odstupem času může být jeden z odsouzených, 29letý Michal Dunka. Prokázalo se, že dal mladíkovi při napadení facku. Státní zástupce mu navrhoval 3 roky vězení. Soudce mu nakonec vyměřil „pouze“ osmnáctiměsíční trest odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. „Odvolávat se v takovém případu nebudu, jsem spokojený,“ řekl.

Když ve čtvrtek 13. května zazněl rozsudek, neudržel jeden z mužů na lavici obžalovaných nervy na uzdě. „Za co jako? Můžete mi říct, za co mám jít do vězení? Jen jsem bránil svoji známou, nic víc,“ zareagoval poměrně hlasitě v soudní síni 35letý Jiří Demeter směrem k předsedovi senátu Stanislavu Řeholovi, který četl rozsudek. Na nařízeném pobytu za mřížemi se v případě Demetera stejně jako u druhého odsouzeného Romana Dunky podepsala stále aktuální trestní minulost. Oba se odvolali, případ tak bude řešit ústecký krajský soud. Vyloučeno však není ani případné navýšení trestu.