Rozvážejí lidi bez licence. Taxikáře štvou

Teplice - Mladí se na Facebooku nabízejí jako řidiči taxi. Profesionálům se jejich počínání nelíbí.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Aby mohl vozit taxíkem lidi po Teplicích, musel Marián Sláma složit zkoušky, zařídit si licenci, zaplatit nemalé pojištění, koupit si elektronickou pokladnu, kalibrovaný taxametr a pořídit spolehlivé auto, polepit ho reklamou a telefonním číslem. To vše zaplatit.

Oproti němu je chytrý Honza. Ten si založil pouze účet na Facebooku a víc udělat nemusel. Oba teď čekají na zavolání, oba vozí lidi po Teplicích, oba za to berou peníze. Jenže Marián na to má papír, Honza to dělá načerno. Prakticky bez kontroly. Vše funguje do té doby, než se něco stane.

„Pak se teprve láme chleba. Jenže to už může být pozdě. Právě proto si musíme platit ročně nemalé pojištění. A ti mladí, co vozí lidmi narvaná auta po Teplicích načerno, si ani nedokáží představit, co je čeká,“ zlobí se taxikář.

Na mysli má především mladé uživatele Facebooku, kteří za úhradu nabízejí své řidičské služby. „Dneska v noci jezdím, tak kdyby někdo chtěl odvézt za pár kaček po městě, volejte,“ zní text uveřejněný na Facebooku ve skupině Teplice. Největší zájem je v pátek a v sobotu, žněmi je plesová sezona.

JÍZDA S RIZIKEM

Doba, kdy se muselo kvůli objednání taxi vyběhnout do telefonní budky na ulici, je pryč. Časy se změnily. Sociální digitální sítě vytvořily konkurenční prostředí i pro taxikáře.

Jenže… Na rozdíl od mladých lidí, kteří sotva si vyzvednou čerstvý řidičák, začnou bez licence vozit lidi po městě a brát za to peníze, musí taxikáři vyhovět zákonu.

„Bohužel s tím nic neuděláme. Zasáhnout by v takových případech měl finanční a živnostenský úřad,“ míní Sláma, který se taxikařinou živí několik let. Poukazuje na to, že lidé, kteří na ulici sedají do nepřiměřeně označených vozidel, hazardují se svými životy.

„My si platíme nemalou taxikářskou pojistku právě pro případy, když se něco stane. Oni nemají nic. Když pak, nedej bože, dojde k nehodě, nevezmou si na nich pasažéři v autě vůbec nic,“ upozorňuje taxikář.

To potvrzuje další teplický taxikář Petr Gricisin. „Mám sice už za dobu, co jezdím, vytvořenou svoji klientelu. Ale pokud tu jezdí někdo načerno, tak se mi to samozřejmě nelíbí. Já musím za svoji živnost platit a dodržovat různá nařízení, a oni ne? Proč?“ ptá se.

Za vším je mobilní svět, který přinesl nové možnosti. Pokud využijete možnosti sdíleného Facebooku pro organizaci dopravy, můžete snadno posadit kohokoli, kdo se chce svézt, do auta někoho, kdo má zájem řídit. Nepotřebujete licence, dispečery ani taxikářské cechy.

JE TO LEVNĚJŠÍ

„Máme takového kamaráda. Hodí se to, když jdeme někam na diskotéku. Složíme se pak na cestu domů a on nás rozveze. Klasickým taxíkem to je drahé,“ uvádí Monika. To, že by se mohlo něco stát a ona by odešla bez jakéhokoliv odškodnění od pojišťovny, si nepřipouští.

Nekalou konkurenci řeší Asociace koncesionářů v taxislužbě. „Je to prakticky po celé republice. Je to trestné a porušují tím zákon,“ zlobí se Karel Holcman z asociace. „Lidi vidí, že to je o dost levnější, takže jedou. Ale už si nedomýšlí ty dopady,“ podotýká.

Zmiňuje nehodu z Olomouce, kdy falešného taxikáře s plným autem smetl na přejezdu vlak. „Jak pak obstojíte u soudu s nějakým odškodným? Právě proto si taxikáři platí velké pojistky na sedadla, na zavazadla a další,“ říká Holcman.

Taxikaření pro přátele a známé označuje zástupce asociace taxikářů za klasický autostop provozovaný v moderní podobě. Namísto mávání rukou se zdviženým palcem mačkáte klávesnici na mobilu. „Ale tím, že si za to kluci nechají opakovaně platit, už to je živnost,“ zmiňuje Holcman.

Kontroly živnostenských úřadů probíhají v celé zemi. Nejčastěji na udání. Pokud se ukáže, že jde o trestný čin nebo přestupek, řeší to policie nebo příslušný magistrát. Podle mluvčího teplické policie Daniela Vítka ovšem muži zákona v posledních letech žádný takový případ neřešili.